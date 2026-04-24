1° Maggio: la Scadenza per Trump sulla Guerra in Iran

Il presidente Trump si trova di fronte a una data limite cruciale, il 1° maggio, per ottenere l'approvazione del Congresso per la prosecuzione delle ostilità contro l'Iran. La situazione è complicata da divisioni interne al Congresso e da una strategia iraniana che mira a sfruttare la chiusura dello Stretto di Hormuz. Analisi di Piero Benassi.

Il primo maggio rappresenta una data cruciale per il presidente Donald Trump , segnata dalla War Powers Resolution , una legge nata nel 1973 per limitare il potere bellico presidenziale.

Questa normativa concede alla Casa Bianca solo 60 giorni per intraprendere un conflitto senza l'approvazione del Congresso, termine che si avvicina rapidamente con l'inizio delle ostilità contro l'Iran il 28 febbraio. Nonostante un'apparenza di ottimismo e invocazioni di 'interessi nazionali vitali', Trump si trova in una posizione complessa. Le mozioni dei Democratici e le inaspettate defezioni di senatori Repubblicani, come John Curtis, minano la stabilità della strategia americana.

Mentre droni sorvolano il Medio Oriente, a Washington si svolge una battaglia legale e politica che potrebbe privare il Presidente dei suoi poteri decisionali nel momento più critico. Piero Benassi, diplomatico esperto e già Ambasciatore d’Italia in Germania e presso l’Unione Europea, analizza questa situazione delicata. Secondo quanto riportato da Fox News, Trump non sembra intenzionato a concludere rapidamente un accordo con l'Iran, sostenendo che le elezioni non influenzeranno i tempi della pace.

Tuttavia, Benassi sottolinea la contraddittorietà delle sue affermazioni, passando da ultimatum di pochi giorni a un approccio più diluito. Trump si trova in difficoltà, avendo avviato un'iniziativa militare a cui l'Iran ha risposto con una strategia politica ed economica, chiudendo lo Stretto di Hormuz. I punti chiave rimangono il programma nucleare iraniano e la libertà di navigazione, ma Trump è obbligato, entro il primo maggio, a porre fine al conflitto o a ottenere l'approvazione del Congresso per proseguirlo.

Già ora, voci repubblicane esprimono dubbi sulla continuazione delle ostilità. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo degli Stati Uniti di forzare lo Stretto di Hormuz avrà delle conseguenze. Benassi interpreta queste dichiarazioni come un segnale di forza da parte di Teheran, che detiene un potere significativo sulla navigazione globale. Pur riconoscendo la natura repressiva del regime iraniano, Benassi critica l'intervento unilaterale di Stati Uniti e Israele, che si sta rivelando controproducente, non avendo raggiunto nessuno degli obiettivi prefissati.

Parallelamente, il presidente ucraino Zelensky ha chiesto a leader come Modi, Xi Jinping e Trump di convincere Putin a fermare la guerra. Benassi è scettico sulla possibilità di una collaborazione efficace tra Trump e Putin, ricordando l'incontro ad Anchorage, in Alaska, che non ha portato a risultati concreti.

L'ottimismo di Trump nel voler risolvere il conflitto in Ucraina è stato finora vanificato dalla determinazione di Putin, che fatica a raggiungere un cessate il fuoco a causa dei risultati militari limitati e della necessità di giustificare la guerra alla sua opinione pubblica. La Casa Bianca continua a subire cambiamenti, con il siluramento del Segretario alla Marina, John Philan, in linea con la tendenza di Trump a sostituire chi non dimostra una lealtà assoluta.

Benassi sottolinea che l'impeachment di Trump è improbabile a causa della maggioranza repubblicana al Congresso. Infine, i rapporti con la NATO sono complicati dall'interpretazione di Trump dell'alleanza, che considera non come un rapporto paritario, ma come una forma di sottomissione





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