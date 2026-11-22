La piattaforma 100esperte compie 10 anni, raccogliendo profili femminili in ambito Stem e altri settori. Un'iniziativa che sfata il mito della mancanza di esperte nei media.

La piattaforma digitale "100esperte" celebra oggi il suo decimo anniversario di attività. Questa banca dati, nata con l'obiettivo di raccogliere i profili di professioniste altamente qualificate, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l'accesso a competenze femminili nei campi Stem e in altre discipline complesse.

Superare l'alibi della mancanza di esperte

La piattaforma nasce per contrastare un pregiudizio diffuso nei media e nei talk show. Spesso si sente l'argomento che non esistono donne sufficientemente qualificate da intervistare. Questo alibi viene utilizzato per giustificare la predominanza di voci maschili in televisione e stampa.

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Dopo dieci anni, la base dati offre una soluzione diretta e consultabile online. Le utenti possono contattare esperte autorevoli in modo immediato. Questo elimina la scusa della difficoltà nel reperire fonti femminili di alto livello per le redazioni giornalistiche.

Dominio Stem e aree disciplinari diversificate

L'iniziativa copre inizialmente settori come neuroscienze, matematica, fisica e intelligenza artificiale. La banca dati si è poi ampliata per includere Economia e Finanza, Politica internazionale, Storia e Filosofia. Sono state aggiunte anche categorie dedicate allo Sport e alla Geografia.

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Il database è strutturato per permettere una ricerca precisa. È possibile filtrare i profili attraverso circa 1500 parole chiave diverse. Questo sistema facilita il lavoro dei giornalisti alla ricerca di fonti specifiche e specializzate nel tempo record richiesto dalle news.

Il sostegno istituzionale di Bracco e Commissione

Lo sviluppo della piattaforma è avvenuto con il supporto della Fondazione Bracco. Ha inoltre ricevuto il sostegno della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Queste partnership hanno dato solidità istituzionale al progetto fin dalla sua inception.

L'iniziativa mira a garantire un'informazione più completa e pluralistica. Dare voce alle fonti femminili significa introdurre punti di vista diversi nell'analisi della realtà. Questo approccio aumenta la qualità complessiva del giornalismo prodotto dalle testate.

Dati Global Media Monitoring e crescita progressiva

La presenza di donne chiamate a intervenire come esperte è cambiata negli anni. Tra il 2016 e il 2025, la percentuale è passata dall'18 per cento al 30 per cento. Questi dati sono stati raccolti dal rapporto del Global Media Monitoring Project.

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La crescita è considerata un progresso significativo ma fragile. Le donne restano sottorappresentate rispetto al 50 per cento auspicabile per un bilanciamento di genere. La presenza femminile nei media mostra fasi di avanzamento alternate a periodi di stagnazione.

Impatto culturale e campagne europee

La banca dati è collegata a una rete internazionale simile. Nello stesso periodo è nata la campagna lanciata da Mariya Gabriel, allora Commissaria europea. La campagna mira a garantire una presenza paritaria nei talk show e convegni.

L'iniziativa ha influenzato grandi realtà mediative come la Rai. L'obiettivo è superare i pregiudizi di genere radicati nella selezione delle fonti. La piattaforma continua a operare con un nuovo sito web accessibile a tutti.