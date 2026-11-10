112 morti nei centri greci: i dati Oxford su carenze sanitarie e reati non registrati

Oxford University rivela 112 decessi di stranieri in Grecia dal 2000. Report evidenzia lacune strutturali nei centri di detenzione e mancanza di personale medico qualificato per i detenuti.

Una ricerca dettagliata pubblicata martedì dall'Università di Oxford ha rivelato che oltre 100 cittadini stranieri sono deceduti dal 2000 all'interno delle stazioni di polizia e dei centri per migranti in Grecia, dove le strutture sanitarie risultano chiaramente inadeguate. L'analisi specifica che di questi decessi, 34 non sono stati ufficialmente registrati nelle statistiche ufficiali della polizia, evidenziando una significativa discrepanza tra i dati registrati e la realtà dei fatti avvenuti.

Dati Allarmanti sulla Salute nei Centri

Il dataset, che copre un arco temporale di 26 anni, ha identificato un totale di 112 decessi tra cittadini stranieri trattenuti, tra cui ben 44 suicidi. La maggioranza di questi tragici eventi, esattamente 84, si è verificata in stazioni di polizia prive di personale medico, mentre 27 casi sono stati riportati nei centri di detenzione per migranti. I ricercatori hanno attirato l'attenzione sulle lacune nei registri ufficiali e sulle barriere all'accesso all'assistenza sanitaria, sottolineando che il problema persiste anche nelle strutture che ricevono finanziamenti dall'Unione Europea.

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Fonti e Verifica Indipendente

Questi dati fanno parte di un progetto di monitoraggio continuo sui decessi di cittadini stranieri in stato di detenzione, inclusi quelli trattenuti per motivi criminali. Il set di informazioni è stato costruito incrociando statistiche di polizia ottenute tramite richieste di libertà di informazione, rapporti di monitoraggio internazionale, notizie mediatiche e testimonianze dirette. Gli autori del rapporto hanno dichiarato che i 34 decessi documentati da giornalisti, organizzazioni non governative e osservatori indipendenti non sono stati inclusi nelle statistiche ufficiali della polizia greca, confermando le segnalazioni di gruppi per i diritti umani.

Il Ruolo del Consiglio D'Europa

I risultati pubblicati sulla piattaforma di ricerca Detention Landscapes confermano le preoccupazioni sollevate nel 2026 dal Comitato contro la tortura (CPT) del Consiglio d'Europa. Il report del CPT ha evidenziato un aumento dei decessi in custodia di polizia in Grecia e ha sottolineato che molti di questi eventi potrebbero essere stati evitati con una supervisione adeguata, assistenza psichiatrica e cure mediche. Un caso emblematico citato nel rapporto è la morte di un migrante pakistano di 37 anni durante la detenzione in una stazione di polizia di Atene.

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Condizioni Abitative e Risposte Governative

Il Comitato contro la tortura ha inoltre segnalato un persistente e grave sovraffollamento nelle celle, con situazioni in cui cinque persone sono costrette a vivere in spazi progettati per un solo individuo. I detenuti spesso dormono su superfici di cemento o su materassi infestati da cimici dei letti, condizioni che aggravano la già precaria situazione sanitaria. La Grecia, principale punto di arrivo per i migranti provenienti da Africa, Asia e Medio Oriente, ha dichiarato al CPT di stare attuando misure correttive.

Prospettive Future e Action Plan

Per affrontare queste carenze strutturali, il governo greco ha presentato un piano d'azione per il periodo 2025-2030, mirato a migliorare le condizioni di detenzione, proteggere i diritti dei prigionieri, aumentare il personale e ridurre il sovraffollamento. Questo sforzo nazionale si inserisce in un contesto globale, dato che un rapporto delle Nazioni Unite del 2024 indica come il sovraffollamento carcerario sia un problema presente in oltre il 60% dei paesi del mondo. Non sono ancora disponibili commenti immediati da parte del governo greco o del ministero dell'Interno riguardo a queste nuove rivelazioni.