142mila ragazzi e ragazze in zone Adu, un terzo abbandona la scuola

La ricerca di Save The Children ha evidenziato che quasi un terzo dei ragazzi e ragazze che vivono in zone Adu, ovvero aree di disagio socio economico urbano, abbandona la scuola. Inoltre, solo il 36,5% dei 13enni pensa di iscriversi al liceo, rispetto al 66,9% di chi vive in zone meno vulnerabili.

Sono circa 142mila i ragazzi e le ragazze che vivono in zone Adu, ovvero aree di disagio socio economico urbano , concentrati principalmente a Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo.

Tra questi, quasi un minore su tre abbandona la scuola, mentre solo il 36,5% dei 13enni pensa di iscriversi al liceo, rispetto al 66,9% di chi vive in zone meno vulnerabili. Un minore su dieci residente in una grande città italiana vive in una zona di disagio socio economico urbano. Questi dati emergono dalla ricerca di Save The Children ‘I luoghi che contano’.

Il report è stato diffuso alla vigilia della biennale dell’infanzia, chiamata Impossibile 2026, che si terrà il 21 maggio a Roma all’Acquario Romano. Le zone Adu presentano tassi di dispersione e abbandono scolastico doppi rispetto alle altre. Le cause principali sono la povertà relativa, lo stigma e l’impossibilità di partecipare alle gite scolastiche per motivi economici.

Save The Children ha lanciato una petizione a sostegno di una proposta legislativa che preveda l’istituzione di presidi socio-educativi nelle aree più vulnerabili delle città





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