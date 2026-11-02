145 referendum USA: tassa ricchi, aborto e data center al centro del voto

Il 3 novembre 2026 gli americani voteranno su 145 quesiti statali, inclusi una tassa patrimoniale, diritti riproduttivi e regolamentazione data center, in un scrutinio cruciale post-Trump.

Il 3 novembre gli elettori americani saranno chiamati alle urne non solo per determinare la composizione del Congresso, ma anche per pronunciarsi su 145 misure referendarie distribuite in 39 Stati. Questa ondata di decisioni dirette rappresenta una vera e propria seconda elezione interna, che permetterà ai cittadini di dettagliare ulteriormente il proprio giudizio sull'operato di Donald Trump, quasi due anni dall'inizio del suo mandato. Le questioni che andranno a influire sull'agenda politica nazionale spaziano dalla tassazione patrimoniale alla costruzione di data center, fino alla regolamentazione dell'aborto.

Statistica Storica Referendum 2026

Il numero complessivo di 164 misure previste per il 2026 è superiore del 17% rispetto alle 140 del 2022, segnando un record di partecipazione democratica diretta. Tra gli argomenti più ricorrenti figurano i diritti (14), le emissioni di obbligazioni (12) e l'istruzione pubblica (11). Mentre il referendum popolare è previsto in tutti i 50 Stati, l'iniziativa e il referendum sono possibili in circa 24, con quorum e sistemi diversi per ogni Stato.

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La Tassa sui Billionari Sanders

In uno degli scontri politici più costosi, i cittadini voteranno su una misura che prevede il 5% a carico dei contribuenti con un patrimonio superiore al miliardo di dollari, destinando il gettito principalmente alla sanità. Il sostegno alla tassa ha ricevuto un'ufficiale dichiarazione dal senatore Bernie Sanders, che ha visto 130 milioni di dollari raccolti tra i settori del tech, della finanza e delle assicurazioni. Questo importo è nettamente superiore ai 33 milioni investiti da ambienti sindacali per sostenere la tassa, dimostrando quanto lo scontro politico possa essere costoso anche su una singola consultazione.

Diritti Riproduttivi e Aborto

La storia giuridica degli Stati Uniti sull'aborto rimane complicata dopo la sentenza del 2022 della Corte Suprema che ha rimosso il diritto costituzionale. In Idaho, Nevada e Virginia gli elettori voteranno per proteggere la libertà riproduttiva, con tutela fino alla vitalità fetale. La Virginia include anche contraccezione e fertilità. Al contrario, in altri Stati si voterà per ribaltare l'emendamento del 2024, ripristinando un divieto quasi totale e vietando trattamenti di affermazione di genere per i minori.

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Impatto Data Center e Regolamentazione

Il tema dei data center è entrato massicciamente nel dibattito, con associazioni civili che si oppongono alla costruzione. Sono previste 41 iniziative in vari stati, con 21 quesiti puntanti al divieto o a una regolazione stringente. Le preoccupazioni vertono su impatto ambientale e consumo di risorse, rendendo questi temi centrali nella pianificazione urbana e industriale nazionale.

Identificazione Elettorale California Trump

La California propone un tesserino governativo per accedere alle urne e norme restrittive per il voto per corrispondenza. Donald Trump ha dichiarato: C'è davvero un gran numero di brogli nel voto per corrispondenza. Tuttavia, ha poi invitato i repubblicani a votare in anticipo o per corrispondenza il 3 novembre per sconfiggere i 'Dumocrats' di estrema sinistra con una vittoria schiacciante.