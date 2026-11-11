15enne italiano liberato dopo 170 giorni in carcere giovanile: la fine di un periodo di isolamento

Un giovane italiano di 15 anni torna libero dopo 170 giorni di detenzione: la causa è un allarme bomba falso, con mentalità di carcerazione e attenzione consolare. Il giudice minorile ha ordinato la liberazione su cauzione. Il caso è sotto la supervisione della Farnesina e delle autorità consolari maltese. Il ragazzo ha deliberato di nuovamente frequentare la scuola e restate qualche passo per la sua reintegrazione.

Il 15enne italiano, nato in Puglia ma cresciuto all'estero, ha appena lasciato il centro di detenzione giovanile Coors in seguito a un nuovo ordine del giudice minorile.

La sua liberazione, avvenuta dopo 170 giorni di internamento, è frutto di una cauzione che le autorità italiane hanno accordato su richiesta del padre, Antonio, che ha denunciato la condizione di isolamento e lo stress che il ragazzo aveva subito durante la detenzione. Il giovane, parte del caso conteso dal 25 maggio, è stato sostenuto dalla Farnesina e dalle autorità consolari italiane a Malta, con l'assistenza dell'ambasciata guidata da Valentina Setta, che ha organizziato visite consolari e ha monitorato personalmente le dinamiche del procedimento.

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Allerta falsa e indagini in corso

Il procedimento, che ha avuto inizio con un'allerta falsa di bomba alla Lily of the Valley Mosta Secondary School, dove frequentava il giovani studente, è ancora aperto. L'allarme è stato suscitato da una telefonata che aveva portato all'evacuazione dell'istituto, ma le indagini hanno poi individuato materiale sul dispositivo elettronico del ragazzo, tra cui legami con un gruppo online chiamato "764".

Il caso ha suscitato un clima di grande attenzione per le condizioni di detenzione del minorenne, soprattutto per l'isolamento prolungato dal centro di detenzione giovanile, che Antonio ha giudicato scorretto e dannoso per la salute mentale del figlio. Una volta liberato, il ragazzo avrà l'opportunità di tornare a casa e riprendere gli studi con un nuovo istituto, oltre a poter riabbracciare i genitori.

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Nonostante la scorretta condizione di isolamento, il giudice ha indicato che l'indagine giudiziaria sui presunti reati ancora rimane aperta. Il sostegno diplomatico è risultato cruciale: l'ambasciatore pubblico per Malta e l'ambasciatore dell'Italia in Malta hanno collaborato con le autorità locali per garantire che il processo avesse svolgersi in piena conformità alle norme legali internazionali. Il dirigente del ministero degli Interni maltese, Glenn Bedingfield, ha espresso l'importanza del rispetto delle decisioni giudiziarie.

Reintegrazione e speranza per il futuro

La liberazione di questo giovane studente ha ricevuto un tono positivo dalla famiglia: la madre ha espresso gratitudine verso i legali e l'ambasciatrice per la vicinanza, pur ribadendo il desiderio di rispettare l'ordine del tribunale. Il primo passo per la sua reintegrazione nella società, affidato dal giudice minorile, è adesso la possibilità di frequentare un nuovo istituto e di restituire la fiducia spinta da questa nuova speranza di una vita normale lontano dalle ombre di una condizione di custodia malsana.