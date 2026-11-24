Circa 175 migranti sono dispersi al largo del Senegal dopo la scomparsa di una piroga partita da Dakar a inizio novembre. Si registra un picco di arrivi nelle Isole Canarie.

Le autorità senegalesi e organizzazioni per i diritti umani confermano che circa 175 migranti sono risultati dispersi dopo il contatto perso con un'imbarcazione destinata all'Europa. La scomparsa della nave, partita dalla capitale Dakar circa due settimane fa, ha scatenato allarmi e richieste di interventi immediati da parte della società civile e dei funzionari locali.

Partenza da Yoff e Numero delle Vittime

L'imbarcazione di legno, nota localmente come piroga, è salpata dal quartiere di Yoff a Dakar tra il 9 e il 10 novembre. Il sindaco di Yoff, Seydina Issa Laye, ha specificato che a bordo viaggiavano circa 175 persone. Il quartiere di Yoff, situato vicino al molo peschereccio locale, è stato indicato dal sindaco e dal segretario generale del porto come il punto di partenza esatto del viaggio.

Also read Trieste, torna l’assistenza ai migranti in piazza: il Tar dà ragione alle associazioni

Secondo l'organizzazione non governativa Action for Human Rights and Friendship, 172 persone sono attualmente classificate come disperse. L'ONG ha ufficialmente richiesto l'intensificazione delle operazioni di ricerca e soccorso per cercare di localizzare la piroga e salvare i passeggeri ancora a bordo o in difficoltà nelle acque circostanti.

Operazioni Navali e Dati su Novembre

La Marina Senegalese ha dichiarato di aver salvato 974 migranti durante operazioni condotte il lunedì precedente alla notizia. I comunicati ufficiali della Marina indicano che, dall'inizio di novembre, sono stati soccorsi, intercettati o impediti a partire oltre 5.200 migranti dalle coste senegalesi. Questi numeri evidenziano l'escalation delle attività di pattugliamento e prevenzione degli sbarchi illegali.

Advertisement

L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati segnala un aumento significativo dei tentativi di attraversamento dall'Africa occidentale verso l'Europa. Durante i primi dodici giorni di novembre, oltre 8.000 persone sono arrivate alle Isole Canarie. Questo picco di arrivi sottolinea la pressione crescente sui sistemi di accoglienza e sulle rotte migratorie transatlantiche.

Pericolo del Viaggio e Bilancio Mortale

Il viaggio attraverso l'Atlantico rimane pericoloso e spesso mortale per i migranti che intraprendono questa rotta. Le piroghe, costruite con materiali spesso inadatti a lunghe traversate, affrontano venti forti e correnti imprevedibili. I rischi di naufragio, disidratazione e ipotermia sono costantemente presenti durante il viaggio verso le isole spagnole.

Negli ultimi anni, migliaia di persone hanno perso la vita tentando questa traversata. Secondo l'organizzazione per i diritti dei migranti Walking Borders, 635 persone sono decedute nei primi cinque mesi di quest'anno. Le autorità sanitarie e le ONG continuano a monitorare la situazione, sperando che nuovi accordi internazionali possano ridurre le partenze e garantire maggiore sicurezza nei porti di partenza.