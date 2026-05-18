19 sporchi segreti del calcio oggi su Tuttomercatoweb e System24.it

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E l’annuncio sarebbe in arrivo, non arrivato a Pisa solo per non voler anticipare i tempi: ne scrive Il Mattino, nella sua edizione online, secondo cui il tecnico salentino avrebbe già deciso e non ci sarebbe spazio per ripensamenti, al punto da aver già definito gli aspetti contrattualiconoscesi il suo pensiero, avrebbe rinunciato al terzo anno di contratto, 18 milioni di euro lordi di stipendi compresi quello del suo staff.

Le parti sarebbero trattate la risoluzione consensuale, senza alcuna buonuscita. Un modo per lasciarsi in buoni rapporti dopo uno scudetto e un secondo posto. Dallaturbaco il Fenerbahce vuole affidarsi a Maldini e a un allenatore italiano La frecciata di Pavard: ‘Lasciamo Marsiglia con uno spogliatoio unito’. L’Inter non lo vuole Editoriale di Enzo Bucchioni: Juve, è rivoluzione.

Spalletti vede Elkann: può succedere di tutto. Senza Champions saltano Vlahovic, Bernardo Silva e Alisson. Conte, parole di addio. Sarri è pronto.

Milan, fuori Allegri o Ibra ‘I derby mettili nel c... ’Inter, la Procura Figc apre fascicolo sugli striscioni di Thuram Juventus, Chiellini: ‘Viviamo alla giornata, quella di ieri è stata sicuramente negativa’. Cinque giocatori al centro del progetto Venezia in Serie A ‘Cardinale, Tare, Allegri e la guerra di potere all’interno del Milan’.

Il punto di Gianluca Di Marzio Playoff Serie C, Masitto non ha dubbi: ‘Union Brescia favorita per la promozione’ La frecciata di Pavard: ‘Lascio Marsiglia con uno spogliatoio unito’. All’Inter non lo vogliono Lazio, dopo il Pisa si volta pagina. Pisacane nella shortlist per il dopo-Sarri Domani Monza-Juve Stabia, sono 24 il convocati di mister Paolo Bianco Catania, Forte in vista del Lecco: ‘Il Massimino sarà un fattore.

In campo serviranno 24 animali’ Vicenza, si lavora al rinnovo di Massolo: trattativa in corso con il portiere Malaga: ‘Il calcio femminile può crescere, ma bisogna partire dalle basi’ Da Capelletti a Floe passando per Dragoni, l’ultima Top11 di giornata della Serie A Women di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.co





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