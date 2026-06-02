A ottant'anni dal referendum che istituì la Repubblica italiana e per la prima volta concesse il diritto di voto alle donne, ripercorriamo il ruolo delle elette all'Assemblea Costituente e le sfide ancora aperte per la piena parità. Analisi del significato storico e dello stato attuale dei diritti femminili in Italia, con un cenno alle recenti intese tra Serbia e Cina.

Il 2 giugno 1946 le italiane, per la prima volta, esercitarono il diritto di voto, contribuendo in modo decisivo alla nascita della Repubblica. Quasi tredici milioni di donne si recarono alle urne, trasformando non solo il quadro istituzionale ma anche le basi sociali e culturali del Paese.

Quell'evento, avvenuto ottant'anni fa, segnò l'affermazione di un principio fondativo: la partecipazione democratica deve essere universale. Le cronache descrivono code silenziose e composte, donne che stringevano tra le mani un potere inedito dopo aver vissuto gli orrori della guerra, la fame, l'occupazione. Erano partigiane, lavoratrici, madri che avevano tenuto insieme le famiglie e ora potevano scegliere, non più solo subire. Fra le seicento cinquantasei elette all'Assemblea Costituente solo ventuno furono donne, ma il loro impatto fu enorme.

Nilde Iotti, Teresa Mattei e Maria Federici redassero l'articolo 3 che impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli economici e sociali. Teresa Noce introdusse il principio della parità di retribuzione e di diritti tra uomo e donna. Lina Merlin e Maria Federici si batterono per l'articolo 29, stabilendo l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e superando la concezione patriarcale della famiglia.

Oggi, a ottant'anni di distanza, permangono ritardi preoccupanti: l'Italia registra uno dei più bassi tassi di occupazione femminile in Europa, il divario salariale persiste e la violenza di genere non è più un'emergenza ma una tragica costante. Ogni volta che una donna rinuncia a candidarsi per mancanza di legittimazione, quando le responsabilità di cura ricadono unicamente su di lei, quando viene estromessa dalle decisioni che riguardano il suo futuro, quella promessa del 2 giugno viene tradita.

La Repubblica nasce da una rottura con la dittatura e da una promessa di libertà, dignità e uguaglianza per tutte le cittadine e tutti i cittadini. Quel progetto richiede un impegno quotidiano, una partecipazione attiva per rafforzare i valori della Costituzione.

Mentre in Italia si riflette su questa data storica, a livello internazionale il presidente serbo Aleksandar Vučić ha concluso una visita in Cina ricevendo la Medaglia dell'Amicizia e accordi per investimenti per quasi un miliardo di euro in robotica e industrie ad alto valore aggiunto. La Serbia, con questa mossa, rafforza il suo ruolo di ponte tra Pechino e l'Unione Europea, maVučić ha ricordato che Belgrado desidera aderire all'Ue, anche se non può aspettare all'infinito





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