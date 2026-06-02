2 giugno, Festa della Repubblica: Parata, Frecce Tricolori e altri fatti del giorno

La festa della Repubblica del 2 giugno si è tenuta con la tradizionale parata in via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle Frecce Tricolori. Contemporaneamente, la cronaca registra la morte di un 17enne annegato in un torrente, la telefonata tra Trump e Netanyahu, il successo dei tennisti italiani al Roland Garros e vari fatti di cronaca nera, tra cui l'arresto di un patrigno per abusi sessuali e un matrimonio caotico in Toscana.

Il 2 giugno l'Italia celebra la Festa della Repubblica con la tradizionale parata militare in via dei Fori Imperiali e il suggestivo sorvolo delle Frecce Tricolori , eventi seguiti in diretta da molti italiani.

Tra le notizie del giorno, spicca la tragedia di Pasquale Sarli, un ragazzo di 17 anni morto annegato nel torrente dopo essere scivolato e trascinato dalla corrente mentre cercava di recuperare una ciabatta, sotto gli occhi degli amici. A livello internazionale, emerge la telefonata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, in cui il presidente americano avrebbe espresso critiche feroci sulla gestione del conflitto in Medio Oriente, affermando che senza il suo sostegno Netanyahu sarebbe finito in prigione.

Il tennis italiano vive una giornata storica al Roland Garros, con Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Lorenzo Cobolli che avanzano ai quarti di finale, rendendo possibile un derby azzurro nelle fasi successive. Fuori dal campo, la storia di Walter Nudo e Gianni Sperti, che mostrano le loro case in stili molto diversi, riflette le personalità degli ex concorrenti di reality show.

Anche il calcio è presente con la Serie A che guarda ai Mondiali, seguendo i giocatori di origine italiana sparsi nei vari gironi, come Lautaro Martinez, Malen, Nico Paz, McTominay e il padrone di casa Pulisic. Tra le altre notizie, Briciola, la cagnolina mascotte dei Carabinieri, va in pensione dopo aver partecipato per anni alla parata del 2 giugno senza mai temere i cavalli.

Un caso di cronaca nera vede l'arresto di un patrigno che avrebbe violentato per oltre un anno la figlia 13enne della compagna, filmata dalla ragazza stessa che ha poi denunciato tutto alla madre. In Toscana, un matrimonio da incubo con auto spinta a mano e nomi sbagliati degli sposi si conclude in ospedale.

La principessa norvegese Mette-Marit sarebbe tornata in patria anticipatamente per motivi di salute, mentre due giovani sono arrestati dopo aver investito due ragazzine durante la fuga da un posto di blocco, schiantandosi contro un'auto della polizia. Infine, la morte di Marco Furini, 34 anni, in un incidente stradale dove il corpo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, e la scomparsa di una dodicenne dopo un tuffo in un fiume nonostante il divieto di balneazione





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