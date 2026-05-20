22enne aggredito nel 2025: i progressi nella lotta per la mobilità

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Il 22enne ferito nell'aggressione del 12 ottobre scorso vive con lesioni permanenti e ora cammina con l'ausilio di bastoni da trekking Copyright © 1999-2026 RTI S.p.

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