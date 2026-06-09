23esimo congresso della Società italiana di tossicologia: focus sulle nuove droghe, sulle emergenze tossicologiche e sulle nuove modalità di assunzione tra i giovani

Il 23esimo congresso della Società italiana di tossicologia, in corso a Bologna dal 8 al 10 giugno 2026, si concentra sulle nuove droghe, sulle emergenze tossicologiche e sulle nuove modalità di assunzione tra i giovani. Il presidente della Società italiana di tossicologia, Carlo Locatelli, sottolinea che le intossicazioni sono una spia precoce dei nuovi rischi per la salute pubblica e che i casi che arrivano nei Pronto soccorso e nei Centri antiveleni ci dicono quali sostanze stanno circolando in un dato momento e quali comportamenti stanno cambiando. Gli oppioidi sintetici, compresi i nitazeni, sono una preoccupazione per gli esperti, poiché possono provocare quadri clinici gravi e non sempre immediatamente riconoscibili. Inoltre, l’uso improprio di farmaci di largo consumo e psicofarmaci tra i giovani è un fenomeno recente che richiede una risposta coordinata tra Centri antiveleni, emergenza-urgenza, tossicologia forense e sistemi di allerta.

Il 23esimo congresso della Società scientifica a Bologna si concentra sulle nuove droghe , sulle emergenze tossicologiche e sulle nuove modalità di assunzione tra i giovani.

Il presidente della Società italiana di tossicologia, Carlo Locatelli, sottolinea che le intossicazioni sono una spia precoce dei nuovi rischi per la salute pubblica e che i casi che arrivano nei Pronto soccorso e nei Centri antiveleni ci dicono quali sostanze stanno circolando in un dato momento e quali comportamenti stanno cambiando. Gli oppioidi sintetici, compresi i nitazeni, sono una preoccupazione per gli esperti, poiché possono provocare quadri clinici gravi e non sempre immediatamente riconoscibili.

Inoltre, l’uso improprio di farmaci di largo consumo e psicofarmaci tra i giovani è un fenomeno recente che richiede una risposta coordinata tra Centri antiveleni, emergenza-urgenza, tossicologia forense e sistemi di allerta





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