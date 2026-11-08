3-i Spa assorbita da Sogei: costi milionari e zero risultati digitali

L'analisi dei bilanci rivela che 3-i Spa, ex società Inps Inail Istat, ha generato milioni di costi con progetti externalizzati e assenze elevate prima dell'inglobamento in Sogei.

La società 3-i Spa, nata per razionalizzare i servizi digitali di Inps, Inail e Istat, verterà inglobata al 100 per cento da Sogei nella manovra finanziaria 2027. Questa decisione governativa chiude un'esperienza quadriennale caratterizzata da bilanci in rosso e dall'assenza di sviluppo tecnologico interno. L'entità, fondata con 45 milioni di euro di capitale, si è rivelata una struttura vuota destinata ad essere accorpata a un'azienda già esistente.

Contabilità critica e ricavi nulli

La 3-i Spa ha registrato ricavi pari a zero nel 2023 e nel 2024, confermando uno status di inattività operativa sostanziale per i suoi enti fondatori. Il bilancio 2025 ha chiuso il triennio con 3,3 milioni di euro di costi di produzione e perdite nette per 1,4 milioni. I 45 milioni di capitale sociale, versati da Inps per il 49 per cento, Inail per il 30 per cento e Istat per il 21 per cento, sono scesi a 43,56 milioni a fine esercizio. Nel 2026 la società ha firmato contratti di servizio per quasi 40 milioni di euro, di cui 29,87 milioni con Inps per la digitalizzazione degli archivi, 5,37 milioni con Inail per blockchain e cloud, e 2,29 milioni con Inps per Welfare as a Service. Il ministero del Lavoro ha conferito 1,875 milioni per supporto amministrativo e privacy, ma la 3-i ha externalizzato quasi tutto il lavoro.

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Externalizzazione a giganti tecnologici

La gestione effettiva dei progetti è stata affidata all'esterno, tradendo lo scopo originario della nascita della società. Il registro degli affidamenti evidenzia 18,7 milioni di euro conferiti a un raggruppamento temporaneo guidato da Ibm Italia, con il contributo di McKinsey e altri operatori del settore. Sono stati stipulati contratti per 8,5 milioni con Telecom Italia, 5,5 milioni con Ibm, 1,25 milioni con Engineering D.Hub, 1,22 milioni con Almaviva e 1,20 milioni con Fastweb. Per la gestione dei fabbisogni Ict, Hspi ha ricevuto 4,9 milioni. L'11.000 euro sono stati spesi per servizi di parcheggio e 6.000 euro per vetture aziendali, mentre i noleggi di un'Alfa Romeo Tonale e un'Alfa Romeo Junior elettrica hanno comportato un costo di 73.226,16 euro.

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Personale limitato e assenze elevate

La struttura aziendale ha mostrato una crescita organica ridotta, passando da quattro dipendenti a fine 2024 a venti funzionari, con posizioni non assegnate per sviluppatori software. Le assenze in ufficio hanno raggiunto il 20,70 per cento nel 2025 e il 21,70 per cento nel secondo trimestre 2026. La segreteria della direzione generale ha fatto registrare un tasso anomalo del 68,6 per cento nel 2025, sceso al 44,5 per cento nel 2026, mentre la direzione Affari legali e societari ha superato il 48 per cento. Il costo del personale, tra dipendenti e distaccati, ha superato di poco il milione di euro, con 520.673,55 euro versati a Italit nei primi sei mesi del 2026. Le consulenze strategiche per 748.117 euro sono state svalutate per mancato utilizzo.