30 aprile 1993: la fine della Prima Repubblica e la nascita del Web, un doppio spartiacque per l'Italia

Il 30 aprile 1993 segnò due eventi epocali: l'aggressione a Bettino Craxi a Roma e la decisione del CERN di rendere pubblico il World Wide Web. Analisi del ritardo digitale italiano trent'anni dopo, tra eredità di Tangentopoli, gap tecnologico e prospettive future.
Il 30 aprile 1993 fu un giorno di svolta per l' Italia e per il mondo. In quella data, Bettino Craxi , allora leader del Partito Socialista Italia no, fu raggiunto da una pioggia di monete e insulti mentre usciva dall'hotel Raphaël a Roma per partecipare a una trasmissione televisiva condotta da Giuliano Ferrara.
L'episodio, simbolo della fine della Prima Repubblica e della bufera di Tangentopoli, segnò profondamente la coscienza collettiva italiana, divenendo subito un evento mediatico di portata storica, analizzato e commentato senza sosta. Nello stesso giorno, il CERN di Ginevra decise di mettere a disposizione del pubblico il World Wide Web, inventato da Tim Berners-Lee due anni prima, aprendo di fatto Internet a tutti e dando il via a una rivoluzione digitale che avrebbe trasformato il pianeta.
In Italia, however, l'impatto di questa seconda rivoluzione fu inizialmente sottovalutato, e il ritardo tecnologico accumulato da allora è ancora un problema cruciale. La coincidenza di queste due date emblematiche - la caduta di un sistema politico e la nascita di un nuovo mondo digitale - offre una lente per interpretare i successivi trent'anni di storia italiana: un periodo di depressione economica e di stagnazione, ma anche di lenta integrazione europea e di sfida tecnologica mai pienamente colta.
Il 1993 vide anche l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht (1 novembre), che pose le basi dell'Unione Europea, e il rinvio dell'accordo di Schengen al 1995, entrambi segni di una nuova fase di cooperazione e di abolizione delle frontiere. Parallelamente, il dibattito italiano era dominato dal crollo della Prima Repubblica, dalle inchieste di Mani Pulite, dalla Questione Morale e dall'ascesa di nuovi movimenti politici come la Lega e Alleanza Nazionale.
Il sistema economico italiano, basato su piccole e medie imprese eccellenti nella qualità ma poco inclini all'innovazione, e su una politica che spesso si fondava su tangenti e appalti, entrò in una profonda crisi di fiducia. La cosiddetta "sbornia manettara" - l'euforia per la fine della corruzione - lasciò il posto a un decennio di stasi, in cui ogni iniziativa imprenditoriale era guardata con sospetto e gli investimenti in ricerca e sviluppo venivano trascurati.
A trent'anni di distanza, il ritardo digitale dell'Italia rimane allarmante: secondo l'ultimo indice DESI (Digital Economy and Society Index) della Commissione Europea, il Paese si colloca al di sotto della media UE, al livello dei Paesi dell'Europa orientale e lontano da competitor come Germania, Francia e Spagna. Le cause sono strutturali: una cultura accademica ancora troppo orientata agli studi umanistici rispetto a quelli scientifici, una burocrazia oppressiva, una scarsa propensione dei governi a investire in innovazione, e una società che invecchia, spesso guarda con diffidenza le nuove tecnologie - dall'intelligenza artificiale all'uso dei dispositivi digitali nelle scuole e in azienda - preferendo concentrarsi sui rischi piuttosto che sulle opportunità.
La sfida del 2023, quindi, non è solo tecnologica ma culturale: superare la paura del cambiamento, investire in formazione e infrastrutture digitali, e riconoscere che, come la globalizzazione ha sottratto miliardi di persone alla fame, così la digitalizzazione può essere un motore di crescita se gestita con coraggio e visione. La lezione del 1993 è duplice: quella politica ci insegnò che i sistemi che non si rinnovano crollano; quella digitale ci ricorda che chi non adotta le innovazioni rimane indietro.
Oggi, l'Italia deve affrontare entrambe le eredità, cercando di trasformare il ritardo in un'occasione di svolta
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