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300 ragazzi feriti nello scontro tra scuolabus e SUV a Mazara del Vallo

HUMANITIES & HISTORY News

300 ragazzi feriti nello scontro tra scuolabus e SUV a Mazara del Vallo
IncidenteScuolabusSVU
📆5/29/2026 2:33 PM
📰leggoit
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Vengono citati i numeri dei feriti e i mezzi involvi in un incidente avvenuto in Sicilia

Sarebbe di tredici feriti, tra cui otto bambini, il bilancio provvisorio di uno scontro avvenuto a Mazara del Vallo che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera e una Nissan Qashqai.

Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo, della polizia di Stato, della polizia municipale e di diverse ambulanze del 118. I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Sono in corso i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. L'articolo non ci sono notizie aggiuntive, solo la cronaca dello scontro tra scuolabus e SU

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Incidente Scuolabus SVU Feriti Mazara Del Vallo

 

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