Esplosione autocisterna al Cairo 26 novembre 2026 uccide 31 persone. Parlamentari egiziani esigono dimissioni governo per carenza sicurezza stradale.

Il 26 novembre 2026, il Cairo è stato scosso da una tragedia che ha segnato profondamente la coscienza nazionale, con la morte di 31 persone a seguito dell'esplosione di un'autocisterna sulla circonvallazione del Cairo nel distretto di Al-Warraq, a Giza. L'incidente, avvenuto durante la notte, ha innescato un'ondata di indignazione popolare e una dura critica da parte dei parlamentari egiziani, che hanno immediatamente chiesto trasparenza e responsabilità per gli eventi che hanno portato alla perdita di così tante vite umane.

Dettagli tecnici e dinamica dell'esplosione mortale

Secondo le prime indagini condotte dai pubblici ministeri, l'incidente è stato scatenato dall'impatto di un'automobile contro la parte posteriore dell'autocisterna, provocandone il ribaltamento e l'immediata combustione. Un sospetto è stato già arrestato dalle autorità locali in relazione all'accaduto, mentre sul posto i soccorritori hanno faticato non poco per gestire l'emergenza a causa dell'intensità delle fiamme che hanno interessato il veicolo.

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Testimoni oculari, come il residente locale Zaghlol al-Me, hanno descritto una scena di terrore assoluto, raccontando di cisterne e gomme che esplodevano in rapida successione, creando un incendio di proporzioni devastanti. La violenza dell'esplosione ha reso impossibile per chiunque fosse nelle vicinanze intervenire per salvare le vittime, lasciando un segno indelebile sulla comunità circostante e aumentando il senso di impotenza e dolore diffuso nel quartiere.

Posizioni dei parlamentari e richieste di dimissioni

La reazione politica è stata immediata e dura, con diversi deputati del Parlamento egiziano che hanno accusato il governo di incapacità gestionale in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali. Mahmoud Samy, parlamentare egiziano, ha sottolineato come il Paese, pur avendo investito miliardi di dollari in nuove autostrade, ponti e opere infrastrutturali, debba ora spostare il focus dalla semplice espansione delle rete viaria verso una gestione professionale e rigorosa della sicurezza sui trasporti.

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La voce della protesta si è fatta ancora più alta con le dichiarazioni di Abdel Moneim Imam, parlamentare e presidente del partito liberale Justice Party, che ha affermato che il Cabinet dei ministri detiene la piena responsabilità per questa tragedia e dovrebbe presentare le dimissioni. La critica non si è limitata ai politici locali, includendo anche figure di spicco della cultura egiziana, come l'attrice Shereen Reda, che ha richiesto su X una maggiore accountability e la capacità di porre le domande giuste ai responsabili della politica stradale nazionale.

Impatto sociale e contesto statistico delle morti stradali

Le conseguenze dell'incidente si sono fatte sentire immediatamente sulla vita quotidiana del Cairo, con il traffico che procedeva a rilento tra le cenere e i resti di gomme bruciate lungo la circonvallazione. L'atmosfera era tesa e carica di dolore, con le radio locali che diffondevano canzoni patriottiche e il ministro delle Endowments religiose che ha invitato le congregazioni a pregare per la solidarietà in tempi di crisi. Molte famiglie hanno utilizzato i social media, in particolare Facebook, per lanciare appelli disperati cercando notizie dei propri cari dispersi sulla strada durante l'incidente.

I dati statistici ufficiali forniti dall'agenzia nazionale di statistica CAPMAS confermano un allarmante trend negativo nella sicurezza stradale del Paese, registrando 5.829 morti su strada nel 2025, un aumento del 10,8% rispetto all'anno precedente. Sebbene il numero sia inferiore ai 7.326 vittime registrate nel 2021, la tendenza recente indica una crescente fragilità del sistema di trasporto pubblico e privato, alimentando la rabbia dei cittadini che percepiscono un divario tra le promesse di sviluppo e la realtà dei fatti.

Responsabilità ministeriali e storico dei disastri precedenti

La figura del Ministro dei Trasporti Kamel al-Wazir è al centro del dibattito, essendo stato nominato nel 2019 proprio in seguito a un precedente disastro ferroviario alla stazione Ramses del Cairo, che aveva causato un incendio e la morte di 25 persone, portando alle dimissioni del suo predecessore. Al-Wazir ha supervisionato un ambizioso programma di ammodernamento delle infrastrutture, incluso un monorotaia per la Nuova Capitale e una rete ferroviaria ad alta velocità di circa 2.000 km, ma continua a respingere le accuse di negligenza.

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Nonostante il suo impegno per il rilancio infrastrutturale, al-Wazir ha rifiutato di dimettersi anche dopo incidenti gravi, come quello accaduto a luglio dell'anno scorso in cui un camion ha colpito un minibus nella regione del Delta del Nilo, uccidendo 19 persone, per lo più giovani donne. Amr Moussa, ex Ministro degli Esteri e segretario generale della Lega Araba, ha espresso il suo sgomento per quella che definisce una grave deterioramento del sistema di supervisione e monitoraggio, chiedendo riforme urgenti per prevenire nuove tragedie future e ristabilire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni responsabili della pubblica sicurezza.