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35enne boscaiolo trovato morto in valle Pusterna, precipitato con trattore

Tragedia E Decesso News

35enne boscaiolo trovato morto in valle Pusterna, precipitato con trattore
Vallata PusternaBoscaioloIncidente Sul Lavoro
📆5/24/2026 1:26 PM
📰leggoit
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Il testo parla di una grave tragedia nella valle Pusterna, dove un boscaiolo di 35 anni è stato ritrovato senza vita dopo un incidente sul lavoro. Secondo quanto riferito dalla testata altoatesina Stol, il 35enne è uscito dal sentiero a bordo del suo trattore, il quale si è poi schiantato, precipitando sul terreno a 50 metri di profondità. Il ritrovamento del corpo è avvenuto dopo la mattina seguente.

L'articolo inizia raccontando la tragedia che ha colpito la vallata Pusterna, dove un boscaiolo di 35 anni è stato ritrovato senza vita mentre stava lavorando sulle sue piante.

Il ritrovamento è avvenuto dopo una mattina di domenica infuocata, durante la quale l'uomo era uscito con il suo trattore dal sentiero e si era poi precipitato per circa 50 metri. La notizia dell'allarme lanciata dai familiari e della successiva identificazione del corpo sono state riportate dalla testata altaatesina Stol

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Vallata Pusterna Boscaiolo Incidente Sul Lavoro Precipitato Con Trattore

 

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