37% of Americans Have Broken Up Over Political Differences, Study Shows

Una ricerca condotta da Mertcan Güngör e Peter Ditto rivela che il 37 per cento degli statunitensi ha rotto una amicizia, un legame familiare o una relazione sentimentale a causa delle divergenze politiche. I democratici sono più propensi a riferire di aver vissuto una rottura e di esserne stati all’origine, probabilmente a causa dell’attuale leader polarizzante, Donald Trump.

Il 37 per cento degli statunitensi ha rotto una amicizia, un legame familiare o una relazione sentimentale per divergenze politiche, secondo uno studio sulle conseguenze interpersonali della polarizzazione negli Stati Uniti condotto da Mertcan Güngör e Peter Ditto, due ricercatori che insegnano in California e pubblicato sulla rivista scientifica Pnas Nexus.

Tra quelli che hanno interrotto una relazione per motivi politici, il 62 per cento lo ha fatto con un amico, il 40 con un familiare, il 29 con un collega e il 10 con un partner





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