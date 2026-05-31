404 Studio: l'artigianato contemporaneo tra cinema cult e tradizione reinventata

Intervista alla designer di 404 Studio, brand indipendente che fonde tecniche artigianali come l'uncinetto con influenze cinematografiche e artistiche, creando collezioni narrative e sfilate internazionali senza mai perdere di vista l'identità e la manifattura.
404 Studio è un marchio di moda indipendente fondato dalla designer spagnola con base a Milano . Il brand si è costruito una reputazione in pochi anni grazie a collezioni che mescolano artigianato tradizionale, come l'uncinetto, con un'estetica contemporanea e influenze cinematografiche e artistiche.
La designer, cresciuta circondata dalle insegnanti della nonna e della madre, ha fatto dell'artigianato il cuore identitario del marchio, reinterpretando la tradizione senza nostalgia. Le collezioni sono presentate come piccoli mondi narrativi in equilibrio tra materia, immaginazione e identità, con sfilate alla Settimana della Moda di Madrid, Barcellona, Los Angeles e Londra.
Il processo creativo è fortemente influenzato dal cinema cult, in particolare degli anni '90 e 2000 per il loro retrofuturismo, e da movimenti artistici come Dadaismo, Surrealismo, Op Art e Futurismo. La prima presentazione del brand al Silencio di Parigi, il club fondato da David Lynch, è stata un momento fondativo, celebrando l'universo del marchio in un'atmosfera intima con performance live, una colonna sonora e una fanzine in edizione limitata.
Oggi 404 Studio rappresenta un esempio di come l'artigianato possa essere innovativo e raccontare storie di outsider nel sistema moda
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