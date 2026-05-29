45th Anniversary Tribute: Exclusive 45-RPM Record of "A Mano a Mano" by Rino Gaetano and Riccardo Cocciante

A special commemorative project, "A Mano a Mano", is released to honor one of the most iconic songs in Italian music history. The record features the original version of the song by Riccardo Cocciante and Marco Luberti, as well as a reinterpretation by Rino Gaetano, who turns 45 this year. The project is released in conjunction with the annual Rino Gaetano Day, an event dedicated to the memory of the renowned singer, organized by Anna and Alessandro Gaetano, Rino's sister and nephew. The record is available exclusively on the official Sony Music Italia store for a limited time.

In occasione del 45esimo anniversario della scomparsa di Rino Gaetano , il 2 giugno esce "A mano a mano", uno speciale progetto discografico che rende omaggio a uno dei brani pià emblematici della storia della musica italiana.

"A mano a mano" fu scritto originariamente da Riccardo Cocciante e Marco Luberti nel 1978 e poi reinterpretato da Rino Gaetano. La speciale edizione esce in concomitanza con il consueto Rino Gaetano Day, l’evento annuale dedicato alla memoria del celebre cantautore, organizzato da Anna e Alessandro Gaetano – rispettivamente sorella e nipote del cantautore. Riccardo Cocciante racconta che Rino – grazie alla sua interpretazione – ha riuscito a dargli una nuova dimensione e a farne un suo simbolo.

L’esclusivo 45 giri sarà composto da "A mano a mano" nella versione di Rino Gaetano, che compie anchè 45 anni, e da "A mano a mano" nella versione tratta da "Istantanea Tour 98" di Riccardo Cocciante. Alessandro Gaetano, nipote del cantautore, ha sottolineato la forza di "A mano a mano" nel fatto che nasce dall’incontro di due mondi enormi: la scrittura intensa di Luberti e Cocciante e l’interpretazione libera, viscerale e quasi teatrale di mio zio.

Durante quella tourneè si scambiarono i brani, Cocciante cantava "Aida" e Rino reinterpretava "A mano a mano" – ed è successo qualcosa di raro: una collaborazione diventata storia della musica italiana. Quando due artisti veri si incontrano non esistono confini di appartenenza. Cocciante ha scritto un capolavoro, Rino gli ha dato un’altra vita.

"A mano a mano" parla della paura di perdersi e del desiderio di rinascita. Un incontro artistico potente. Sarà disponibile solo per pochi giorni sullo store ufficiale di Sony Music Italia, dalla mezzanotte del 2 giugno, fino alle 23.59 del 4 giugno. Lo sviluppo grafico del progetto





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