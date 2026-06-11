Il succo di frutta può essere una valida alternativa alle bevande zuccherate. Tuttavia, è importante prestare attenzione alla quantità consumata e scegliere quelli freschi e monocomponenti.

I 5 succhi di frutta che fanno bene alla salute: dal colesterolo al sonno, quali scegliere e il limite giornaliero da non superare, sebbene vengano spesso tacciati come bevande da evitare perché piene di zuccheri, sono invece alleati preziosi per la nostra salute.

Se freschi e monocomponente, infatti, offrono comprovati benefici da non sottovalutare.il nutrizionista Rob Hobson, che suggerisce di prestare attenzione alla quantità che si assume.

"Il consumo di succo di frutta dovrebbe essere limitato a circa 250ml,idealmente durante i pasti", spiega. In questo modo, si riduce il tempo di esposizione dei denti a zuccheri e acidi e si rallenta l'assorbimento





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