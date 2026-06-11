5 tendenze gioielli 2026: la cavigliera torna in grande stile

La cavigliera, un accessorio che non ha mai smesso di essere amato, torna in grande stile per l'estate 2026. I gioielli vistosi tornano di moda, con piccoli pendenti e cordoncini colorati. La cavigliera, sottile e dorata con conchiglie, è l'abbinamento da copiare.

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Oggi, invece, compare dove meno ci si aspetterebbe: tra l’orlo di un pantalone sartoriale e una mule essenziale, a sottolineare unada città, sotto un abito in pizzo o una gonna rigorosa. Più che un gioiello stagionale, un accento di stile a prova di fashion expert: ecco una mini guida ai modelli più trendy del 2026 e al loro utilizzo, tutt’altro che accessorio ai fini dell’outfitTornano di moda i gioielli vistosi: le 5 tendenze bijoux della Primavera-Estate 2026, piccoli pendenti, cordoncini colorati.

Ma anche qui qualcosa è cambiato. Gli elementi si contaminano, si sovrappongono,, dove una catena metallica convive con un laccetto intrecciato, uno charm marino con un dettaglio smaltato, un filo scooby doo con una maglia preziosa. Un modo più contemporaneo e meno letterale di evocare l’estate. Il mix di cavigliere è tra le tendenze dell’estate 2026: sottile e dorata e modello con conchiglie, l’abbinamento da copiare.

(Getty Images)la cavigliera si indossa senza stagione. D’altronde, non è mai stata soltanto un ornamento. Nata come amuleto di protezione e buon auspicio, nel tempo, mode a parte, ha conservato. Ed è forse questo il segreto della sua longevità: più che un semplice gioiello, un piccolo oggetto da portare sempre con sé.

Le fashioniste più attente allo styling la portano soprattutto fuori contesto. Una diversa per ogni caviglia, a destra e a sinistra, come se fossero due gioielli indipendenti. Oppure sovrapposte insieme, mescolando metalli, texture e finiture diverse. Di giorno, invece, basta una singola catena sottile per interrompere il rigore del L’eleganza della cavigliera che spunta sotto l’abito midi, da indossare con mules e slingback, anche in città (e non per forza d’estate).

(Getty Images)Hanno una caratteristica in comune: lasciano spazio. , perché la cavigliera prende simbolicamente il posto del cinturino che non c’è. Lo stesso vale per i, dove alle linee della scarpa se ne aggiunge un’altra, luminosa e mobile.

Largo all’estro nella scelta di colori e fantasie: se un’basic in oro e argento spicca maggiormente sul sandalo a tinta unita e neutra, una cavigliera di perle e conchiglie funziona anche con una scarpaPerché il trend sta tutto lì, tra un paio di scarpe daily





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