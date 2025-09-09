50 insegnanti 'danno buca' a Pizzaut, la pizzeria di Monza gestita da ragazzi autistici

Pizzaut, la pizzeria di Monza gestita da ragazzi autistici, è stata 'saltata' da un gruppo di 50 insegnanti che non si sono presentati al pranzo prenotato, causando disappunto al titolare che ha raccontato l'accaduto sui social. La dirigente scolastica dell'istituto ha contattato Acampora per scusarsi e per chiedere come rimediare alla situazione.

Prenotare in un ristorante e non presentarsi è un gesto da evitare, soprattutto se si tratta di cinquanta persone che hanno dato buca a Pizzaut , la pizzeria di Monza gestita da Nico Acampora e da ragazzi autistici . Dopo la vicenda, di qualche giorno fa, a chiamare Acampora per dare solidarietà era stato persino il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo l'incomprensione, la dirigente scolastica dell'istituto ha telefonato a Pizzaut per scusarsi.

Acampora ha raccontato: «Accanto a lei c'era anche la collega che aveva gestito la prenotazione. Mi hanno spiegato che avevano davvero intenzione di venire a pranzo da noi e che la decisione era stata presa dal collegio docenti. Quel che è accaduto, mi hanno detto, è stato dovuto a una serie di fraintendimenti. Ci sono stati errori dovuti a superficialità o leggerezza, ma non per mancanza di volontà o attenzione, perché è una scuola che apprezza il lavoro di PizzAut». Alla domanda della dirigente su come fare per farsi perdonare, Acampora ha risposto: «Di prenotare di nuovo e venire a pranzo da noi. A me non interessa una riparazione economica, a me interessa che respirino l'atmosfera di Pizzaut, che conoscano i ragazzi autistici che secondo alcuni potevano solo stare in un'auletta di sostegno o in un centro diurno e invece adesso hanno un lavoro e un futuro».





