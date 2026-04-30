6 Nazioni Femminile: Pausa e Bilanci per l'Italia

Analisi della situazione delle azzurre nel 6 Nazioni femminile dopo tre giornate, con una vittoria e due sconfitte. Focus sulle statistiche, i debutti e la crescita del pubblico.

La primavera del 6 Nazioni femminile si prende una pausa per far sbocciare il momento decisivo del torneo: dopo tre settimane di lotta, mete e placcaggi arriva un weekend di pausa.

Si ritorna in campo il 9 maggio per la quarta e penultima giornata. E allora mentre le protagoniste recuperano possiamo fare il punto su quanto successo. L’analisi dei primi tre turni non può che partire dalle performance dell’Italia. Due sconfitte in trasferta e una vittoria casalinga per le azzurre, che occupano la terza posizione in classifica.

Considerando che restano da affrontare l’ostacolo più duro e la squadra sulla carta più in difficoltà, il cammino ha sostanzialmente rispettato le attese della vigilia. Invece di un tragitto in superstrada senza scossoni però la nazionale di Roselli ha imboccato vie alternative, piene di sorprese e difficoltà, ma anche capaci di mostrare scorci magnifici. Questo torneo azzurro 2026 può essere riassunto come una molteplicità di Italie, un po’ come il celebre concetto pirandelliano.

All’esordio in Francia, abbiamo assistito a un primo tempo caratterizzato da un’enorme precisione difensiva, ma con poca efficacia offensiva, chiuso sotto di soli 5 punti (5-0). Successivamente, le francesi hanno eroso fisicamente la resistenza azzurra, portando il punteggio finale a 40-7. A Galway, lo scenario è stato completamente diverso, quasi opposto: nei primi quaranta minuti, la difesa italiana ha concesso troppo all’Irlanda, e Dannah O’Brien ha ripetutamente respinto le speranze azzurre.

Nella ripresa, l’Italia ha reagito attaccando e raggiungendo la quota bonus di quattro mete, che, nonostante il 57-20 finale, ha garantito il primo e importante punto in classifica del torneo. Questo è stato un preludio alla prima vittoria stagionale, ottenuta a Parma contro la Scozia. Le scozzesi sono arrivate in Emilia con alcuni infortuni pesanti, ma sono state letteralmente travolte in un primo tempo quasi perfetto, con placcaggi dominanti e belle linee di corsa in fase offensiva.

Il 29-0 della prima frazione di gioco riflette l’andamento generale dell’incontro, poi vinto 41-14. A testimonianza della superiorità italiana nel match allo stadio Sergio Lanfranchi, una delle sette mete realizzate dalle azzurre è arrivata in doppia inferiorità numerica. Arrivano anche buone notizie dai 3 debutti in altrettante giornate: Margherita Tonellotto, Elettra Costantini e Chiara Cheli hanno ottenuto il loro primo cap azzurro.

Queste nuove forze si aggiungono a un gruppo sempre guidato dal ‘blocco’ Valsugana, la squadra padovana campione d’Italia, ma che si affida anche alle atlete che giocano all’estero: in tutte le giornate sono state almeno 7 su 15 le giocatrici titolari tesserate per club francesi o inglesi. Analizzando le statistiche, tenendo conto dell’aver affrontato o meno la potente Inghilterra, salta all’occhio il primo posto azzurro per palloni recuperati sul breakdown e il secondo posto per placcaggi dominanti.

In generale, la squadra italiana sta evolvendo, dimostrando capacità di placcare, attaccare e contrattaccare con pericolosità, e sta migliorando le fasi statiche. Tra gli aspetti da migliorare, sicuramente il gioco al piede, con l’Italia ultima per metri fatti con i calci in gioco e per media metri a calcio. Lo stesso vale per i piazzati, con le azzurre al sesto posto con solo il 33% dei calci da fermo messi nei pali.

Il 6 Nazioni 2026 segue il modello dello scorso anno: l’Inghilterra domina, la Francia resta aggrappata alle Red Roses a punteggio pieno con il nuovo ct Ratier, ma mostrando qualche incertezza tipica dei progetti in fase iniziale. L’Irlanda spinge per avvicinarsi alle prime due, l’Italia prova a tenere il passo di crescita delle britanniche e resta davanti in classifica a Scozia e Galles.

Dal 2018 ad oggi, le azzurre hanno sempre vinto almeno una partita nel torneo, un dato da non sottovalutare nel contesto del rugby italiano. Se le squadre partecipanti sono ancora semi-professionistiche, con l’eccezione delle inglesi e la parziale eccezione delle francesi, il 6 Nazioni femminile continua a registrare dati incoraggianti in termini di seguito, mediatico e soprattutto di pubblico: l’edizione 2026 è stata seguita dal vivo da 194.466 spettatori in soli 9 match disputati, superando i 151.496 dell’edizione 2025, con una media a partita cresciuta da 10.000 a 20.000 persone allo stadio.

In attesa della ‘finale’ del torneo a Bordeaux tra Francia e Inghilterra, il merito va ai match giocati nei templi del rugby britannico: da Twickenham, tutto esaurito per le Red Roses contro l’Irlanda, alle partite giocate a Murrayfield a Edimburgo o al Principality di Cardiff. In Italia, possiamo essere felici dei 4.700 spettatori di Italia-Scozia, con Parma che al momento rappresenta lo stadio adeguato al contesto rugbistico nazionale.

La crescita di interesse per il rugby femminile è un segnale positivo per il futuro dello sport in Italia





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