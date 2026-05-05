77° anniversario della tragedia di Superga: Torino ricorda il Grande Torino con emozione e valori

Torino si unisce nel ricordo del Grande Torino nel 77° anniversario della tragedia di Superga. Cerimonie, messaggi e riflessioni sul passato e sul presente del calcio italiano.

Torino, 4 maggio 2024 – Un anno dopo la protesta dei tifosi granata, le strade della città si sono nuovamente tinte di nero e granata, ma questa volta per un motivo diverso: il 77° anniversario della tragedia di Superga.

Lungo il percorso che porta alla basilica, gli striscioni dei tifosi hanno ricordato i valori del Grande Torino con messaggi come 'A Superga sale chi li ama, non chi da 21 anni li profana'. La cerimonia ha visto la partecipazione di don Gianluca Carrega, che ha officiato la messa, e di don Riccardo Robella, reduce dall'incidente stradale del novembre scorso che lo ha costretto alla sedia a rotelle.

La città, che da sempre si sente parte integrante della storia dei campioni, ha ricordato con emozione i 19 caduti del 1949. La figlia di Ernesto, uno dei fondatori del Grande Torino, ha dichiarato: 'Sono passati 77 anni, ma la ferita non si è rimarginata. Oggi rimangono i loro valori, e io ne sono grata'.

I social network sono stati invasi da messaggi di commemorazione, tra cui quello della Juventus: '4 maggio 1949, una data per sempre nella memoria. 77 anni fa, nella tragedia di Superga, se ne andava il Grande Torino: il club si unisce nel ricordo'. Anche altri ex giocatori e allenatori hanno reso omaggio ai caduti, come Vincenzo Italiano, ex tecnico del Torino: 'Una preghiera per i nostri Eroi'.

La giornata è stata anche l'occasione per riflettere sul presente del calcio italiano, con notizie dal mercato e dai campionati. In Serie A, la classifica vede la Juventus sotto pressione, mentre la Roma è a -1. In Serie C, il Genoa è matematicamente salvo, mentre il Trapani e la Pianese continuano a lottare per i loro obiettivi. Nel calcio femminile, il Lione e il Barcellona si affronteranno in finale di Champions League il 23 maggio.

La tragedia di Superga, però, rimane un evento che segna profondamente la memoria collettiva, un simbolo di rinascita e di valori che continuano a ispirare generazioni di tifosi





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Grande Torino Tragedia Di Superga Calcio Italiano Juventus Serie A

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Torino, il modo peggiore per presentarsi a Superga. D'Aversa: 'Responsabilità mia'Più passano le partite, più si ha la sensazione che quei 20 minuti da rimonta contro l’Inter siano stati un caso. Il Toro ha dimostrato di essere già in vacanza a Cremona, lo ha confermato nella

Read more »

Incassi Usa, domina Il Diavolo Veste Prada 2 con 77 milioni di dollariOttimo debutto al botteghino Usa per Il Diavolo Veste Prada 2: il sequel all star della Disney ha incassato 77 milioni di dollari nel primo weekend nelle sale, superando di gran lunga il bottino del film originale, che nel 2006 aveva esordito negli Stati U...

Read more »

Grande Torino, Invincibili in eternoIl ricordo del club granata nell’anniversario della tragedia di Superga: “Il 4 maggio 1949 l’Italia piange i suoi Campioni”

Read more »

77 anni fa la strage di Superga, Gravina: 'La storia del Grande Torino va tramandata'(ANSA) - ROMA, 04 MAG - 'Il Grande Torino ha scritto pagine indelebili della storia del nostro calcio, una storia che dobbiamo tramandare alle nuove generazioni per non disperdere il patrimonio di val

Read more »

Proteste e omaggio al Grande Torino nel 77° anniversario della tragediaLa commemorazione del Grande Torino è stata segnata da proteste contro la società e l'accoglienza ostile alla squadra, ma anche da un forte sentimento di ricordo e omaggio da parte di tifosi, club e personalità del mondo del calcio.

Read more »

“Superga una ferita”, il ricordo del Grande Torino. Fischi e insulti a Cairo e alla squadra di oggiFischi e parolacce. Nel giorno del ricordo del Grande Torino, a 77 anni dalla tragedia, la squadra attuale vi…

Read more »