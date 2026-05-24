79ma edizione del Festival di Cannes: i beauty look più belli

Una selezione di beauty look più belli, selezionati durante la 79ma edizione del Festival di Cannes, tra le grandi star che hanno sfilato sul tappeto rosso della Croisette, animate da grandi star internazionali.

Il Festival di Cannes 2026 è stato l'evento più ricco di glamour e di beauty look sulla riviera francese, animato da grandi star internazionali che hanno indossato i trend beauty visti sui social.

In particolare, tra gli sguardibaşati da matita nera applicati non solo fuori ma anche dentro la rima cigliare, si è potuto apprezzare un look magnetico. Inoltre, il più contemporaneo si è visto su molte altre star in tutte le declinazioni, lucido, matt e dalle nuance più o meno aranciate o con più o meno blu. Un trucco che ha lasciato un bel po' di idee e desideri di sperimentazione.

Tra le tante personalità intervistate, Monica Bellucci è stata la regina del red carpet con volto solare, frangia aperta e un trucco iconico. Gli altri beauty look sono stati giudicati da noi votanti, tra cui gli sguardi bordati di matita nera, il trucco con ombretti marroni e champagne e bordati di nero o il wet look delle supermodelle come la rivale tedesca che si è esibita sul tappeto rosso.

Ogni aspetto è stato monitorsedopo lo stesso modo rigido al quale il Festival di Cannes è abituato. Con la בהםfront diffamone della satira e con lo stesso rispetto che vengono riservate alle grandi star e loro look. Ecco la nostra selezione dei beauty look più belli della 79ma edizione del Festival di Canne





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