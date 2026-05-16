8 feriti in Modena: un’auto va avanti e investe una donna prima che le tenda di Pally Alimentari vengano distrutte, batti e investiti altri due

Un sabato pomeriggio, la Citroen C3, guidata da un 31enne, va avanti a tutta velocità, travolgendo prima una donna prima che la vetrina di Pally Alimentari sia controcorrente. Alcune persone soccorrono una ferita mentre un’altra persona aggredisce altre persone con un coltello.

Prodhan sta imbustando della verdura quando sente il botto. La Citroen C3 va avanti a tutta velocità e investe una donna prima che la vetrina contro cui va a sbattere sia proprio quella di Pally Alimentari.

Alcune persone soccorrono una ferita mentre un’altra persona aggredisce altre persone con un coltello. Ci sono attimi di confusione e di panico. La Citroen grigia finisce la sua corsa contro una vetrina di abbigliamento, dove è stata schiacciata una signora prima di raggiungere altri due punti di impatto. Sono attimi di disastro e di tragedia.

In un negozio di abbigliamento, la titolare chiama i soccorsi dopo aver sentito il gran botto e dopo aver verificato che una signora che stava passando è stata schiacciata tra la vetrina e la macchina. Ci sono grida disperate fuori dal locale, mentre molti sono sotto choc





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

8 Feriti A Modena Un’Auto Va Avanti Investe Una Donna Istanti Di Disastro Grida Disperate Documentare L’Accaduto Controllare Lo Stato Sanitario Delle Persone

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'inflazione sale ad aprile al 2,7% con energetici e alimentariIl carrello della spesa rincara del 2,3%. I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto a +4,2% (ANSA)

Read more »

Melanzane, carciofi e piselli: la crisi nel Golfo fa schizzare i prezzi degli alimentariL’analisi di Assoutenti a partire dai dati Istat: “Aumenti dei costi di trasporto scaricati sugli utenti”

Read more »

Istat, l'inflazione ad aprile sale al 2,7%: 'colpa' di energetici e alimentariLa stima preliminare era +2,8%. La variazione su base mensile e del +1,1%

Read more »

Autista marocchino travolge pedoni a Modena, accoltella un passante prima di essere fermatoUn uomo di 31 anni, laureato in Economia e con origini marocchine, ha investito diversi pedoni a Modena e poi ha accoltellato un passante prima di essere fermato da alcuni passanti. L'uomo è sotto interrogatorio in questura a Modena e le motivazioni dell'assalto sono ancora da chiarire.

Read more »