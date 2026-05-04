8 luoghi reali che sembrano usciti da Star Wars: da Tatooine a Hoth, le location più iconiche della saga

Da deserti tunisini a ghiacciai norvegesi, passando per l'Italia e le Maldive, scopriamo le location reali che hanno dato vita ai pianeti più famosi di Star Wars. Questi luoghi sembrano appartenere a un altro mondo, ma sono visitabili e offrono un'esperienza unica per i fan della saga.

Ci sono luoghi nel mondo che sembrano appartenere a un altro pianeta, paesaggi così surreali e spettacolari da farci sentire, anche solo per un attimo, fuori dalla realtà.

Non è un caso che questi scenari siano stati scelti per diventare parte di uno degli immaginari più iconici di sempre, quello della saga di Star Wars. Da deserti che sembrano usciti da un'altra galassia a ghiacciai che ricordano mondi lontani, queste destinazioni hanno qualcosa in comune: la loro bellezza naturale è talmente straordinaria da non aver bisogno di effetti speciali per sembrare alieni.

Il pianeta natale di Luke Skywalker, Tatooine, è in realtà un mosaico di location nel sud della Tunisia. Il villaggio di Ajim, sull'isola di Djerba, ospita la cantina di Mos Eisley, che nella vita reale era un forno per il pane. A Matmata, le abitazioni troglodite scavate nella roccia sono diventate la casa della famiglia Lars. L'Hotel Sidi Driss, dove furono girate le scene degli interni, è ancora in funzione e offre la possibilità di dormire in un set cinematografico.

Il nome "Tatooine" deriva direttamente da Tataouine, una città nel sud della Tunisia, che George Lucas scelse durante un sopralluogo per il suo suono perfetto per un pianeta desertico. A Ong Jmal, sempre in Tunisia, si trovano ancora i resti del set di Mos Espa costruito per La Minaccia Fantasma, un intero villaggio alieno lentamente inghiottito dalla sabbia del Sahara.

Il pianeta ghiacciato di Hoth, protagonista de L'Impero Colpisce Ancora, è stato girato a Finse, un minuscolo villaggio norvegese raggiungibile solo in treno, ai piedi del ghiacciaio Hardangerjøkulen. Il paesaggio è esattamente quello che si vede nel film: una distesa bianca e silenziosa dove il vento taglia il fiato. Le riprese nel 1979 coincisero con la peggior tempesta di neve che Finse avesse visto in decenni, bloccando la troupe nell'hotel Finse 1222.

La scena in cui Luke crolla nella neve dopo essere sfuggito al wampa fu girata letteralmente appena fuori dalla porta dell'albergo, con Mark Hamill che tremava di freddo a pochi metri dall'ingresso. Harrison Ford raggiunse il set con un giorno di preavviso, percorrendo gli ultimi 37 chilometri a bordo di uno spazzaneve. L'Italia ha un ruolo più importante nella saga di quanto si pensi.

Villa del Balbianello, sul Lago di Como, è il set dove Anakin e Padmé si sposano in segreto ne L'Attacco dei Cloni. La villa, con la sua atmosfera onirica, è stata scelta da George Lucas perché richiedeva pochissimi interventi digitali. La Reggia di Caserta, invece, ha prestato i suoi interni al Palazzo Reale di Theed, su Naboo, sia in Episodio I che in Episodio II.

La Reggia, con le sue sale borboniche maestose, è apparsa anche in altri film come Angeli e Demoni e Mission Impossible III. La base tropicale dell'Impero in Rogue One è stata girata nell'atollo di Laamu, nelle Maldive. Le scene della battaglia sulla spiaggia sono state girate su diverse isole tra cui Gan, Baresdhoo e Kudafushi. Il regista Gareth Edwards volle un pianeta che sembrasse un paradiso tropicale per creare il massimo contrasto con la brutalità della battaglia.

Per le scene degli Stormtrooper in acqua, la produzione reclutò soldati maldiviani locali come comparse, molti dei quali non sapevano cosa fosse Star Wars. Le Maldive erano state scelte per l'isolamento totale, essendo una delle zone meno turistiche dell'arcipelago. Una delle sequenze più spettacolari de Gli Ultimi Jedi è stata girata nel Salar de Uyuni, il più grande deserto di sale al mondo, che ha fatto da set per il pianeta Crait.

Il regista Rian Johnson fece percorrere pick-up carichi di fumo rosso sulla superficie del salar per ricreare le scie dei caccia ribelli. Nella stagione delle piogge, uno strato d'acqua trasforma la superficie in uno specchio naturale che riflette il cielo, creando un effetto visivo unico





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