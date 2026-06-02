80esimo anniversario della Repubblica: tra celebrazioni e polemiche politiche per le assenze

Celebrazioni per il 2 giugno, festa della Repubblica, nell'80esimo anniversario del referendum del 1946. Le Frecce tricolori chiudono la parata a Roma, ma le assenze di Salvini e altri leader politici accendono le polemiche. Il ministro dei Trasporti lavora allo sciopero ferroviario dell'11 giugno.

La festa della Repubblica del 2 giugno 2024 ha chiuso le sue celebrazioni con i tradizionali momenti solenni: l'esibizione della fanfara dei carabinieri a cavallo e il sorvolo delle Frecce tricolori sui cieli di Roma.

Quest'anno il ricordo ha assunto un significato particolare, poiché si è celebrato l'80º anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, quando gli italiani scelsero la forma repubblicana, ponendo fine alla monarchia. Alla parata militare hanno partecipato le massime autorità dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Tuttavia, l'assenza di alcuni leader politici ha suscitato commenti e polemiche, in particolare quella del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Interni Matteo Salvini, che non ha presenziato alla cerimonia. Il Presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato ai Fori Imperiali, ha dichiarato: "Questa è la festa di tutti gli italiani e mi dispiace per chi era assente. Non ho visto Salvini, ma non ho visto molti. Non ho visto un capogruppo dell'opposizione tranne Italia viva.

Io non chiedo mai dove sono, sono altri che hanno la mania di chiedere dove sono gli altri. Ognuno è dove vuole". Anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha risposto ai giornalisti: "Salvini assente alla parata? Non so, lo dovete domandare a lui.

Non c'erano neanche Conte e Schlein, non li ho visti. È un peccato quando si manca". Per stemperare le polemiche, fonti del Ministero dei Trasporti, guidato da Salvini, hanno precisato che il ministro ha trascorso l'intera mattinа lavorando su tematiche di sua competenza, in particolare sul Pnrr e sulle opere pubbliche, con l'obiettivo di evitare lo sciopero dei ferrovieri proclamato per l'11 giugno.

I sindacati del settore trasporti (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti) hanno confermato l'astensione dal lavoro di 8 ore per giovedì 11 giugno, una mobilitazione annunciata il 30 maggio che coinvolgerà il personale ferroviario e degli appalti connessi, nella fascia oraria 9.01-17.00. Le polemiche politiche si sono intrecciate così con le questioni sindacali, offrendo un quadro di una festa nazionale in cui le divisioni tra le forze politiche sono apparse evidenti, nonostante il carattere unitario della celebrazione.

L'80esimo anniversario della nascita della Repubblica è stato occasione per riflettere sul percorso istituzionale del Paese, ma anche per evidenziare le tensioni attuali nella coalizione di governo e nei rapporti con l'opposizione





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