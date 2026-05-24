80th Anniversary of the Italian Republic: 'I volti della Repubblica': campaign encourages citizens to share their feelings about it

In celebration of the 80th anniversary of the Italian Republic, the Quirinale has launched a social initiative named 'I volti della Repubblica' to encourage everyone in the country to share their feelings for 'La Repubblica'.

C'è il piccolo Lorenzo, da Roma, che non ha dubbi: 'Per me la Repubblica è il posto dove nessuno resta mai escluso'. C'è Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari: 'Per me la Repubblica è un baluardo di gentilezza in un mondo che è sempre più brutale'.

E poi Checco Zalone, Claudio Bisio ('è la Cosa pubblica, siamo noi') e Jasmine Paolini: 'Per me la Repubblica è rappresentare i colori della nostra Nazione'. Sul sito lanciato dal Quirinale i video sono già decine, e altrettanti se ne aggiungeranno nelle prossime ore. Cominciano tutti così: 'Per me la Repubblica è...

'. Ecco, l'iniziativa social lanciata dal Colle per gli 80 anni della Repubblica italiana. Si chiama 'I volti della Repubblica', proprio come la serata evento che il prossimo 2 giugno celebrerà gli otto decenni dalla scelta referendaria del popolo italiano nel 1946. E il messaggio che si vuol trasmettere sta tutto nelle parole che Sergio Mattarella pronunciò nel discorso di fine anno qualche mese fa: 'La Repubblica siamo noi.

Ciascuno di noi'. Ecco perché la campagna è rivolta a tutti, con l'invito a prendere il cellulare, inquadrarsi in primo piano e filmare un breve video (massimo trenta secondi) in cui raccontare cosa rappresenta la Repubblica per ognuno di noi. C'è un'unica regola: il filmato deve cominciare con 'Per me la Repubblica è...

'. Il sito mostra anche come partecipare (dove si può anche leggere nel dettaglio come partecipare) e diffusi sui canali social del Quirinale, da YouTube a Instagram.

L'obiettivo, viene spiegato, è quello di suscitare un momento di riflessione sul senso della scelta repubblicana e della storia recente del Paese, coinvolgendo specialmente le generazioni più giovani (ma non solo) e creando una sorta di 'archivio vivente' di donne e uomini, di tutte le Regioni e di ogni età: i volti (e le voci) della Repubblica





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Italian Republic Republic Day 80Th Anniversary Social Campaign Post-War History

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ebola, paura nella Repubblica Democratica del Congo: «Scambiato per magia»L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo potrebbe aver circolato per settimane prima che l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarasse ufficialmente...

Read more »

OMS avverte: non sottovalutare l'epidemia di Ebola Bundibugyo nella Repubblica Democratica del CongoIl direttore regionale dell'OMS per l'Africa lancia un avvertimento sulla diffusione del ceppo Bundibugyo, una variante rara di Ebola priva di vaccino, e richiama l'attenzione su rischi transfrontalieri e sulla necessità di una risposta globale coordinata.

Read more »

News headlines in Italian: an Italian newsletter on Milan, Bologna, Europe, and sportsA collection of Italian news headlines covering topics such as a funeral company's reinvention, residents' opposition to a project in Vaiano Valle, the divided center-left, the rise of Roberto Vannacci, and the future of the European Union. Also included are news about a training center for trauma, outdoor study spots, and bananas in a historical city center.

Read more »

Mattarella: strage di Capaci ha segnato la storia della RepubblicaMeloni: «Dalla memoria si costruisce un futuro libero dalla paura»

Read more »