81° Anniversario della Liberazione: Cortei e Commemorazioni in Tutta Italia

L'Italia celebra l'81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo con cortei, manifestazioni e omaggi in tutto il paese. A Roma, il Presidente Mattarella ha deposto una corona d'alloro all'Altare della Patria. A Milano, la manifestazione nazionale dell'ANPI ha visto la partecipazione di diverse comunità internazionali.

Oggi, 25 aprile 2024, l'Italia celebra il 81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, una data fondamentale nella storia del nostro paese che segna la fine dell'occupazione tedesca e del regime fascista.

In tutta la penisola, da nord a sud, si susseguono iniziative commemorative, cortei e manifestazioni, sia di carattere istituzionale che organizzate dalla società civile, per ricordare il sacrificio di coloro che hanno combattuto per la libertà e la democrazia. La Liberazione non è solo un ricordo del passato, ma un monito costante per il presente e il futuro, un invito a difendere i valori di libertà, giustizia e uguaglianza che sono alla base della nostra Costituzione.

La partecipazione attiva dei cittadini a queste celebrazioni è un segno tangibile della vitalità della memoria storica e dell'impegno a preservare i principi fondanti della Repubblica Italiana. A Roma, la giornata commemorativa è iniziata solennemente alle ore 8:30 con l'omaggio alle Fosse Ardeatine, luogo simbolo della barbarie nazifascista e del sacrificio di centinaia di innocenti.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha poi deposto una corona d'alloro all'Altare della Patria alle ore 9:00, accompagnato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dai Presidenti di Senato e Camera. Questo gesto solenne rappresenta un tributo alla memoria di tutti coloro che hanno lottato per la liberazione del paese e un rinnovato impegno a difendere i valori democratici.

Successivamente, alle ore 10:30, si è tenuto il concentramento a Porta San Paolo, punto di partenza del tradizionale corteo che si è diretto verso il Memoriale della Resistenza, un luogo di memoria e riflessione dedicato a coloro che hanno combattuto contro l'oppressione. Il corteo ha poi proseguito il suo percorso verso il parco Schuster, dove si sono svolti i saluti istituzionali e un comizio commemorativo, seguito dalla Festa della Liberazione, un momento di condivisione e celebrazione della libertà riconquistata.

La presenza delle istituzioni e dei rappresentanti della società civile ha sottolineato l'importanza di questa giornata per l'intera nazione. Parallelamente, a Milano si è svolta la manifestazione nazionale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI), un evento di grande rilevanza che ha visto la partecipazione di migliaia di persone provenienti da tutta Italia.

Il concentramento è avvenuto alle ore 14:00 in corso Venezia, da dove è partito un imponente corteo che ha attraversato le vie del centro cittadino per raggiungere piazza Duomo, simbolo della città e luogo di incontro per le celebrazioni. Alla manifestazione milanese hanno preso parte diverse associazioni e gruppi, tra cui la Brigata ebraica, un'area rappresentativa della comunità iraniana, l'Associazione dei russi liberi e cittadini ucraini, a testimonianza della solidarietà internazionale e dell'impegno comune per la difesa della libertà e della democrazia.

La presenza di queste diverse comunità ha sottolineato l'importanza di ricordare la Liberazione come un evento che riguarda non solo l'Italia, ma l'intera umanità. La giornata si è conclusa con un programma di eventi culturali e musicali, volti a celebrare la Liberazione e a promuovere i valori di pace, libertà e giustizia.

La partecipazione massiccia di cittadini di ogni età e provenienza ha dimostrato la vitalità della memoria storica e l'impegno a costruire un futuro migliore, basato sui principi della democrazia e della solidarietà





SkyTG24 / 🏆 31. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liberazione 25 Aprile Nazifascismo Mattarella Meloni ANPI Roma Milano Fosse Ardeatine Altare Della Patria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

25 aprile, l'appello di Mattarella: 'Sia momento di riflessione collettiva e coesione nazionale'Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell'incontro al Quirinale con gli esponenti delle Associazioni combattentistiche e d'Arma nella ricorrenza dell'81° anniversario della Liberazione

Read more »

Mattarella celebra l'81° anniversario della Liberazione e sottolinea l'importanza della memoriaIl Presidente Mattarella ha commemorato la Liberazione dell'Italia ricevendo al Quirinale rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d'Arma. Ha ribadito l'impegno dell'Italia per la pace, i diritti umani e la giustizia sociale, tracciando un parallelo tra il passato e le attuali sfide internazionali. Il 25 aprile il Presidente si recherà a San Severino Marche, città decorata con la Medaglia d'Oro al Merito Civile.

Read more »

Corteo 25 Aprile, divisioni e tensioni a Milano. Il sindaco Sala: «Giorno delicato»A Milano l’81° anniversario della Liberazione si annuncia solenne e nervoso insieme a...

Read more »

25 Aprile: L'Italia Celebra la Liberazione con Cerimonie in Tutta la PenisolaIl Presidente Mattarella a San Severino Marche, Tajani alle Fosse Ardeatine, Conte in Campania e Bonelli, Fratoianni e Magi a Milano per la Festa della Liberazione. Un giorno di commemorazioni e omaggi alla Resistenza in tutta Italia.

Read more »

Festa della Liberazione: una divisione ancora aperta in Italia?L'articolo analizza le persistenti divisioni in Italia riguardo alla Festa della Liberazione, legate alla complessa storia del fascismo e alla sua eredità politica. Si discute come la vittoria della destra alle elezioni e le posizioni di alcuni elettori e rappresentanti politici possano sminuire il significato della ricorrenza, dimenticando la soppressione delle libertà fondamentali durante il regime fascista. L'autore sottolinea l'importanza di difendere i principi democratici e di contrastare qualsiasi tentativo di revisionismo storico.

Read more »

Festa della Liberazione: gli eventi, il meteo, i trasporti. La guida completa per il 25 aprile a RomaA Roma le celebrazioni dell'81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo

Read more »