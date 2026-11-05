90 milioni di sfollati a rischio climatico: l'allarme UNHCR per il futuro

Il rapporto UNHCR rivela che 90 milioni di sfollati vivono in aree ad alto rischio climatico. L'agenzia chiede fondi per la COP31 e adattamento immediato per le popolazioni vulnerabili.

Quasi 90 milioni di persone sfollate con la forza vivono attualmente in paesi sempre più esposti a siccità, inondazioni e ondate di calore estreme. Questa grave situazione è stata rilevata dall'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, nota come UNHCR, che ha lanciato un'allarme urgente in vista del prossimo vertice sul clima COP31.

Il rapporto dell'UNHCR, pubblicato il venerdì 6 novembre a Ginevra prima della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ad Antalya, in Turchia, evidenzia come tre quarti degli sfollati forzati nel mondo risiedano in nazioni come l'Afghanistan e il Bangladesh. Queste aree sono particolarmente vulnerabili a gravi rischi legati al clima, creando una sovrapposizione critica tra conflitti, sfollamenti e degradazione ambientale.

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La sopravvivenza nelle aree colpite dai conflitti

Anton Leis Garcia, vice alto commissario dell'UNHCR per le operazioni, ha sottolineato che l'adattamento climatico nelle aree fragili e colpite dagli sfollamenti è una questione di sopravvivenza. La crisi non è solo ambientale ma umana, poiché le popolazioni già vulnerabili a causa della guerra affrontano now minacce letali legate all'aumento delle temperature e alla scarsità di risorse.

Il rapporto illustra la drammatica esperienza di una rifugiata sudanese fuggita dal conflitto ad al-Fashir nel giugno 2023 per stabilirsi nel campo profughi di Farchana, nell'est del Ciad. Questa donna ha riferito di andare talvolta per una settimana senza trovare acqua sicura, costringendola a percorrere distanze sempre maggiori verso fonti alternative poiché i letti dei fiumi stagionali si stanno prosciugando a causa del calore intenso.

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Rischi di rimpatrio e impatti sanitari futuri

L'agenzia avverte inoltre che il cambiamento climatico rende sempre più difficile per gli sfollati fare ritorno a casa in modo sostenibile. Nei primi sei mesi del 2026, più di due terzi dei rimpatri sono avvenuti verso paesi ad alto rischio di pericoli climatici, esponendo queste persone al rischio di un nuovo sfollamento. In Siria, dove quasi 4 milioni di sfollati sono recentemente tornati, la scarsità idrica sta peggiorando e le piogge sono erratiche.

La situazione è ancora più critica in Africa subsahariana, dove si prevede che entro il 2050 un rifugiato su tre in ogni insediamento affronterà almeno 100 giorni di calore pericoloso ogni anno. In alcune zone dell'Etiopia, incluse le aree di Helaweyn, il calore pericoloso potrebbe persistere per oltre 200 giorni all'anno, aumentando drasticamente i rischi di colpi di calore e decessi prematuri. I rifugiati spesso hanno un accesso limitato al raffrescamento, all'acqua e a un'energia affidabile.

Previsioni per la COP31 e crisi idrica

UNHCR ha inoltre evidenziato che le inondazioni lungo il fiume Eufrate a maggio hanno danneggiato case e causato lo sfollamento di migliaia di persone in Siria. Con un previsto potente El Niño, i rischi legati al clima potrebbero peggiorare in molti paesi ospitanti. Nell'Africa orientale, gravi inondazioni potrebbero causare fino a 3 milioni di sfollati in Somalia, Kenya, Sud Sudan e Uganda entro la fine dell'anno.

L'agenzia ha invitato i governi e le istituzioni finanziarie per il clima, riunitisi alla COP31, ad aumentare i fondi per l'adattamento climatico. Attualmente, solo il 10% delle finanze climatiche raggiunge i paesi fragili o colpiti da conflitti. Una relazione parallela delle Nazioni Unite ha rilevato che i paesi ricchi sono molto al di sotto dei 305 miliardi di dollari necessari annualmente per aiutare le nazioni in via di sviluppo ad adattarsi ai cambiamenti climatici, mentre gli eventi meteorologici estremi diventano più frequenti e severi.