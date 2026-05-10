97esima Adunata Nazionale degli Alpini in Genova: sfilata, messaggio e ringraziamenti

La 97esima adunata nazionale degli Alpini si è svolta oggi in Genova, con una sfilata aperta dallo striscione 'Alpini, faro per il futuro dell'Italia'. La partecipazione di 90mila penne nere ha scandito il passo e richiamato le tradizioni, la storia e lo spirito di corpo delle penne nere. Decorata per il valore dimostrato durante la propria storia operativa, la bandiera rappresenta idealmente tutti gli alpini che, nel tempo, hanno servito il Paese in operazioni militari, missioni internazionali e attività di soccorso e supporto alla popolazione.

Si è svolta oggi per le vie di Genova la 97ª adunata degli Alpini , con una sfilata aperta dallo striscione ' Alpini , faro per il futuro dell'Italia'.

La partecipazione di 90mila penne nere ha scandito il passo e richiamato le tradizioni, la storia e lo spirito di corpo delle penne nere. Decorata per il valore dimostrato durante la propria storia operativa, la bandiera rappresenta idealmente tutti gli alpini che, nel tempo, hanno servito il Paese in operazioni militari, missioni internazionali e attività di soccorso e supporto alla popolazione. Il prossimo anno la sfilata si terrà a Brescia, rinnovando l'indissolubile legame tra le Penne nere e il Paese.

I bresciani sono già al lavoro, il tavolo organizzativo è già a pieno ritmo. La 97esima adunata nazionale degli Alpini nella storica città di Genova, ha ricevuto il messaggio dell'apprezzamento della Repubblica per l'impegno profuso. Il Comune di Genova ha fatto il possibile per accogliere questa adunata al meglio, ringraziando la macchina comunale, tutti quelli che hanno lavorato a questa adunata, tutti hanno dato il massimo per far sì che questa adunata fosse accolta al meglio.

Salis ha ringraziato il ministro Crosetto e Difesa Servizi perché siamo riusciti con la Marina Militare ad avere qui 'L'Adunata degli #Alpini'





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