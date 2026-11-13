A casa tutti bene a teatro: la tournée da Massa a Lerici dal dicembre 2026

Lo spettacolo tratto dal film di Gabriele Muccino parte il 3 dicembre da Massa e chiude il 22 marzo a Lerici, con undici repliche al Teatro Manzoni di Milano.

Gabriele Muccino riporta sul palco A casa tutti bene, la storia della famiglia Ristuccia che il regista aveva già portato al cinema. Lo spettacolo torna con una nuova tournée che attraverserà l'Italia tra dicembre 2026 e marzo 2027, dopo il successo della precedente stagione teatrale.

Il tour partirà il 3 dicembre 2026 da Massa e proseguirà in numerose città italiane, con l'ultima tappa prevista il 22 marzo 2027 a Lerici. Per orari e modalità di acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito bestlive.it o i canali ufficiali dei teatri coinvolti.

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Una festa di compleanno che fa esplodere i rancori

Al centro della vicenda ci sono i Ristuccia, riuniti nella casa di famiglia per festeggiare gli 80 anni di Alba. La giornata, che dovrebbe essere serena, si trasforma presto in un confronto carico di tensioni tra i presenti.

Tra i familiari riaffiorano vecchi conflitti, tradimenti, amori complicati e questioni rimaste irrisolte da anni. Gli undici personaggi della storia sono costretti a fare i conti con i propri rapporti e con un passato che continua a pesare sul presente.

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Il meccanismo drammatico nasce proprio dalla distanza tra l'apparenza di una festa riuscita e il peso dei segreti che ogni personaggio custodisce. Lo spettacolo costruisce così la tensione attraverso il dialogo e il confronto diretto, senza affidarsi a una sola figura protagonista.

Regia, scrittura e cast dell'adattamento teatrale

Gabriele Muccino dirige anche l'adattamento teatrale e ne cura la scrittura insieme a Marcello Cotugno e Irene Alison. Le musiche sono firmate da Nicola Piovani, nome noto del panorama musicale italiano.

Accanto ad Anna Galiena e Fabio Troiano saliranno sul palco Alice Arcuri, Alice Angelica, Simone Colombari, Lorenzo Cervasio, Vera Dragone, Sandra Franzo, Alessio Moneta, Celeste Savino e Ilaria Carabelli. Il gruppo di interpreti dà corpo alle undici figure della famiglia riunita per il compleanno.

Calendario delle date fino a Lerici

La tournée parte il 3 dicembre 2026 da Massa e attraversa numerose città italiane fino all'ultima data prevista. Il calendario si chiude il 22 marzo 2027 a Lerici.

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Tra gli appuntamenti più lunghi del percorso figura quello al Teatro Manzoni di Milano, dove lo spettacolo resterà in scena per undici rappresentazioni distribuite tra l'11 e il 21 marzo 2027. Il pubblico milanese avrà quindi diverse occasioni per assistere allo spettacolo nello stesso teatro.

Chi vuole pianificare la visita può verificare le date aggiornate sul sito bestlive.it oppure sui canali ufficiali dei singoli teatri, dove vengono indicati orari e modalità di acquisto dei biglietti per ogni tappa.