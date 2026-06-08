A Gaza, raid israeliani e espansione del controllo militare mentre i colloqui di tregua sono in stallo

L'articolo riporta i recenti attacchi israeliani nella Striscia di Gaza che hanno causato la morte di quattro palestinesi, tra cui un bambino, e il danneggiamento di un campo per sfollati. Nonostante un cessate il fuoco fragile mediato dagli USA, gli scontri continuano. Le forze israeliane stanno ampliando la 'Zona Gialla' sotto il loro controllo, ordinando evacuazioni e distruggendo edifici. I colloqui al Cairo sono a un punto morto: Hamas chiede la fine degli attacchi, più aiuti e il ritiro delle truppe, ma Israele si rifiuta di impegnarsi

I palestinesi ispezionano il sito di un attacco israeliano contro una casa i cui residenti erano stati avvertiti di evacuare prima dell'attacco, vicino a una tendopoli che ospita sfollati e che è stata danneggiata dall'attacco, a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza , il 7 giugno 2026.

Secondo i funzionari sanitari locali, i raid israeliani hanno ucciso quattro palestinesi, tra cui un bambino, nella Striscia di Gaza lunedì, mentre l'esercito israeliano ha ampliato l'area sotto il suo controllo, stando a quanto riferito dai residenti. Le notizie arrivano mentre i mediatori al Cairo hanno dichiarato di stare proseguendo gli sforzi per salvare un fragile accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, che ha posto fine ai principali scontri ma ha lasciato molti punti chiave irrisolti.

I medici hanno riportato che due persone sono state uccise quando un attacco israeliano ha colpito vicino a un accampamento di tende nell'area di Mawasi a Khan Younis, nel sud dell'enclave. Nel campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza, i medici hanno detto che due palestinesi, tra cui un bambino di otto anni, sono stati uccisi e altri sono stati feriti in un attacco aereo israeliano che ha colpito vicino a un gruppo di persone che stavano scavando un pozzo.

L'esercito israeliano non ha commentato immediatamente le notizie degli attacchi o del fatto che le sue forze stiano spostando i marcatori per espandere la 'Zona Gialla' sotto il loro controllo. Israele e Hamas si sono ripetutamente accusati a vicenda di aver violato la tregua. I funzionari sanitari affermano che i raid israeliani hanno ucciso più di 950 persone da quando è iniziato il cessate il fuoco, mentre Israele dice che quattro soldati sono stati uccisi da militanti nello stesso periodo.

Le truppe israeliane controllano ancora oltre il 60% del territorio di Gaza, dove hanno ordinato l'evacuazione dei residenti e distrutto gli edifici rimasti. Quasi l'intera popolazione di 2 milioni di persone ora vive in una piccola striscia di terra lungo la costa, principalmente in tende improvvisate o edifici danneggiati, sotto il controllo di Hamas. Il territorio è stato ridotto in macerie dal bombardmentamento dell'assalto militare israeliano durato due anni, seguito all'attacco di Hamas del 2023 nel sud di Israele.

Domenica, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ribadito di aver diretto l'esercito israeliano ad espandere il proprio controllo e a prendere il 70% dell'enclave.

'Non stiamo permettendo loro di armarsi o di danneggiarci, e stiamo anche eliminando i loro comandanti di alto rango', ha detto in un discorso. Testimoni nelle aree meridionali di Gaza hanno riferito che le forze israeliane negli ultimi giorni hanno ampliato la 'Zona Gialla', in alcune zone nella parte orientale di Khan Younis e nel nord di Rafah, dove sono stati posizionati nuovi marcatori e blocchi di cemento.

Hanno aggiunto che i nuovi marcatori avvicinano le forze a zone popolate da tende e centri di sfollamento. A tre giorni dall'inizio di un nuovo round di colloqui per la tregua al Cairo, i leader di Hamas e altri gruppi palestinesi hanno detto ai mediatori che Israele deve porre fine agli attacchi per consentire la discussione sulla seconda fase.

Hanno chiesto un flusso maggiore di aiuti e beni a Gaza e il ritiro delle forze israeliane alle linee originali del cessate il fuoco di ottobre. Un funzionario di Hamas ha detto a Reuters lunedì che Israele finora si è rifiutato di prendere impegni con i mediatori su qualsiasi delle richieste avanzate da Hamas e dalle fazioni.

Nessun accordo è stato raggiunto per implementare un ulteriore piano sostenuto dagli USA per il ritiro delle truppe israeliane, il disarmo di Hamas e la ricostruzione di Gaza.

'Israele si rifiuta di porre fine agli attacchi ai civili a Gaza, di consentire l'ingresso di 600 camion di aiuti e beni a Gaza come concordato e continua ad occupare più terreno ogni giorno', ha detto il funzionario





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gaza Israele Hamas Cessate Il Fuoco Negoziati

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Media Usa: 'Elite russa vicina a Putin continua a viaggiare nonostante le sanzioni''Nonostante le sanzioni', rivela il Wall Street Journal. Gli oligarchi che hanno cambiato le loro mete: ora volano nel Sud-est asiatico.

Read more »

Palestinesi in Haiti vivono fra macerie, rifiuti e ratti mentre Israele allunga i suoi confini, ma hanno difficoltà a raggiungere l'acquaL'articolo descrive le condizioni difficili nella Striscia di Gaza, dove Gaza i palestinesi vivono con gravi limiti e la popolazione di Gaza ha scelto di cercare rifugio nella parte a ovest del confine, vicino al mare, mentre Israele continua a far avanzare i propri confini

Read more »

Israele colpisce obiettivi militari in Iran nonostante l'appello di TrumpIsraele ha annunciato di aver colpito obiettivi militari in Iran, in risposta al lancio di missili da parte di Teheran, nonostante la richiesta del presidente Usa Donald Trump di astenersi da rappresaglie. L'operazione ha scosso la fragile tregua dell'8 aprile. Esplosioni segnalate in tre città iraniane, tra cui Teheran, e voli sospesi all'aeroporto di Teheran. Sirene d'allarme a Tel Aviv permissile dallo Yemen, intercettato.

Read more »

Amnesty: in Cambogia decine di centri di truffa globali ancora attivi nonostante il giro di viteNonostante gli sforzi del governo, molti presunti centri di truffa online gestiti da gang criminali cinesi continuano a operare in Cambogia, con abusi diffusi e vittime trafficate, secondo il rapporto di Amnesty International.

Read more »