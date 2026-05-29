A Milano, la curiosa tradizione delle piroette sui testicoli del toro: simbolo, superstizione e fortuna

Una panoramica sulla curiosa superstizione milanese che vede turisti e cittadini compiere piroette sui testicoli del toro di De Chirico in Piazza Affari, simbolo di fortuna e buon auspicio, e il suo legame con arte, simboli e folklore urbano.

A Milano , una singolare usanza popolare ha trasformato un semplice dettaglio decorativo in una delle tradizioni più fotografate e imitate della città. Si tratta delle piroette compiute dai passanti, sia cittadini che turisti, sui testicoli di un toro scolpiti in bronzo situato in Piazza Affari , vicino alla Borsa.

Questo gesto, apparentemente bizzarro e scaramantico, si ripete ogni giorno, attirando una folla di curiosi che si mettono in fila per compiere una mezza girata sopra la scultura, nella speranza di attirare fortuna. La statua, opera dell'artista Giorgio De Chirico risalente al 1973, raffigura appunto un toro e rappresenta un simbolo di forza e vitalità.

La superstizione vuole che toccare o fare una piroetta sui testicoli dell'animale porti buon auspicio, specialmente per quanto riguarda affari e denaro, data la vicinanza del luogo alla sede della Borsa Italiana. Questo rito collettivo, nato in modo informale e tramandato per decenni, evidenzia come la città sappia fondere arte contemporanea, credenze popolari e una touché di ironia





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