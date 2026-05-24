A new look at the Italian economy in the wake of the 2021-2027 financial framework and the PNRR: A report from the Italian National Statistics Institute

This news article explores a recently released report from the Italian National Statistics Institute, focusing on the Italian economy's performance in recent decades and the challenges that it faces due to factors such as low levels of education and investment in R&D. It also discusses the key aspects of the report and the implications for the future of the Italian economy.

ripercorre piste ampiamente battute sulle (tante) ombre e le (poche) luci che caratterizzano il sistema economico italiano da diversi decenni a questa parte. Anzi in alcuni casi, pensiamo ai bassi livelli di istruzione e alla scarsa spesa in ricerca e sviluppo, appaiono connaturate al nostro modello di sviluppo da sempre.

Prima senza impedire il miracolo economico del secondo dopoguerra, poi sempre più tarpandoci le ali di fronte all’irrompere dell’economia della conoscenza, prevalentemente basata su terziario e innovazione. Eppure, le duecentocinquanta pagine sfornate nei giorni scorsi dal nostro Istituto nazionale di statistica dovrebbero essere una lettura obbligatoria per chiunque abbia a cuore il futuro dell’Italia, economico ma anche civile e culturale.

In primo luogo, perché sparsi nei diversi capitoli che compongono il rapporto si stagliano chiari quanto presenti al gran completo i parametri dell’equazione della mancata crescita italiana degli ultimi decenni ma anche degli anni più recenti. Aniempo nei quali come è noto l’Italia ha potuto contare da un lato su una dotazione di risorse senza precedenti proveniente dall’Europa grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (in totale 194,4 miliardi di euro, di cui solo una parte già spesi), che si è andato peraltro ad aggiungere ai fondi ordinari già stanziati nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, e dall’altro su uno dei governi più stabili della nostra storia repubblicana.

E inevitabilmente, come d’altronde del tutto auspicabile in una democrazia di fronte a ben 122,6 miliardi di euro di prestiti che andranno restituiti a Bruxelles, il giudizio su come siano stati spesi i fondi del Pnrr sarà uno dei grandi temi della campagna elettorale ormai alle porte. Il rapporto Istat propone inoltre delle chiavi di lettura di estremo interesse.

Come, ad esempio, la distinzione tra componente estensiva e intensiva degli investimenti fissi lordi, cruciale proprio per valutare meglio gli impatti del Pnrr. La prima registra infatti la variazione quantitativa (e fisica) della capacità produttiva, attraverso ad esempio gli investimenti in costruzioni e macchinari, la seconda il miglioramento dell’efficienza e della qualità dei processi attraverso innovazione tecnologica, digitalizzazione e rafforzamento delle competenze e dei processi organizzativi. La prima è materiale, la seconda immateriale.

Ma soprattutto da quest’ultima, a differenza dell’altra, dipende la crescita di lungo periodo in un’economia moderna. Ebbene, l’Istat ci dice che in Italia la componente estensiva non solo è largamente maggioritaria (con un rapporto in media di quattro a uno nell’ultimo decennio) ma che, dopo essere leggermente arretrata nella seconda metà del decennio scorso, ha riguadagnato posizioni dal 2021 in avanti.

Non a caso da quando gran parte dell’aumento registrato degli investimenti in Italia è stato innescato dal superbonus e dal bonus facciate, con una spesa complessiva che ha superato i 190 miliardi di euro. E proprio quando altre nazioni come la Spagna, che per decenni hanno basato la propria crescita su costruzioni e turismo, hanno visto schizzare all’insù la componente intensiva rappresentata dalla proprietà intellettuale, legata all’emergere di startup innovative operante in particolare nei servizi (e alla base dell’aumento dell’export del paese iberico, laddove il nostro, pure fortunatamente in aumento, continua a fondarsi quasi esclusivamente sulla manifattura).

Con un flashback al momento in cui fu definito il Pnrr, appare incredibile come quasi nessuna considerazione fu fatta né allora né in corso d’opera sul fatto che un conto sono investimenti nella manutenzione di monumenti o nel decoro urbano, tutt’altro quelli in innovazione e ricerca. Anche se la materialità dei primi è certamente allettante per politici di tutti i livelli, dal nazionale al locale, perché più immediatamente monetizzabile in termini di consenso, è dai secondi che dipendono le prospettive future di un paese, Italia inclusa.

In un altro passaggio di estremo interesse, il rapporto Istat mette in relazione la capacità di innovazione delle imprese con una serie di variabili, dalla percentuale di laureati e addetti qualificati all’esperienza lavorativa e all’età. La prima costituisce il fattore predittivo principale dell’innovazione.

Secondo l’analisi econometrica condotta, un incremento di 10 punti percentuali nella quota di personale laureato è associato in media a un aumento di circa 3,8 punti percentuali della probabilità di introdurre un’innovazione di prodotto e di circa 3 punti di introdurre un’innovazione di processo, mentre l’incremento della probabilità di effettuare entrambe le tipologie di innovazione si colloca al 3,4 per cent





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