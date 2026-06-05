La seconda puntata della serie turca va in onda stasera su Canale 5. La storia segue le vicende di due famiglie, gli Yelduran e i Kordağli, che sono state in faida per anni. La giovane Melek decide di non restare in silenzio e rivela a tutti di essere la moglie di Serhat. Le conseguenze di questa rivelazione sono immediate e portano a una serie di eventi drammatici.

A pace tra gli Yelduran e i Kordağli sembra finalmente a portata di mano, ma basta un attimo a far saltare tutto. Stasera, venerdì 5 giugno, va in onda la seconda puntata della serie turca che ha debuttato la scorsa settimana.

L'appuntamento è quello classico della prima serata di Canale 5, annunciato in palinsesto alle 21.20, ma con inizio effettivo intorno alle 22.00. E proprio mentre le due famiglie festeggiano quello che dovrebbe essere l'accordo capace di mettere fine a una faida lunga anni, Aybüke Pusat insieme ai suoi genitori, la giovane si ritrova così davanti a una scena che non avrebbe mai immaginato di vedere: suo marito si sta sposando con un'altra donna.

Così, benché si trovi di fronte ai parenti delle due famiglie, Melek decide di non restare in silenzio. La ragazza prende la parola e rivela a tutti di essere la moglie di Serhat e le conseguenze di questa rivelazione sono immediate. Asir perde il controllo e punta una pistola contro Serhat, mentre Yıldız, sconvolta dall'umiliazione subita davanti a tutti, arriva a rivolgere l'arma contro Melek. Dietro la morte di Bekir si nasconde una verità inquietante.

È Akif ad aver ucciso infatti il padre strangolandolo durante un abbraccio. Hatçik ha assistito alla scena dalla finestra. La donna diventa così una testimone tanto scomoda quanto pericolosa. Non a caso, poco dopo, viene rapita da Yusuf su ordine dello stesso Akif e portata lontano dalla villa.

Nel frattempo Yıldız deve fare i conti con una realtà dolorosa. La giovane comprende che non riuscirà mai a conquistare davvero il cuore di Serhat e si sente umiliata per quanto accaduto durante le nozze. Il matrimonio avrebbe dovuto mettere fine alle ostilità ma la realtà è diversa. Per la famiglia Kordağli è impensabile che Yıldız, figlia di un capo, venga relegata a una posizione secondaria.

Ziyan e Asir continuano intanto a occuparsi degli affari di famiglia e ricevono alcuni imprenditori interessati all'avvio delle attività estrattive sui terreni appartenenti sia ai Kordağli sia agli Yelduran. Alla villa Yıldız tenta di imporsi come nuova sposa della casa e Sultan decide di sostenerla, riconoscendola come nuora. Nergis torna infatti alla villa per affrontare Sultan e parlare di un segreto custodito per anni.

La donna teme che la bambina abbandonata molti anni prima davanti all'ambulatorio dove lavorava, e che lei ha cresciuto come una figlia, possa essere la sorella di Serhat. Ma appena lascia la villa, Nergis viene aggredita da Sevde la pazza e capisce qualcosa che proprio Sevde potrebbe essere la vera madre di Melek. Quando Melek incontra Sevde, questa la convince a seguirla in un luogo isolato. Qui la giovane trova Hatçik gravemente ferita.

Sevde le impone una condizione: dovrà chiamare Serhat e chiedergli di raggiungerle. Quando l'uomo arriva in ospedale, Hatçik trova la forza di sussurrargli qualcosa all'orecchio. Sconvolto da quanto ha ascoltato, Serhat si allontana





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