A Spass: il nuovo sistema di escursioni per scoprire la Romagna

A Spass è un progetto innovativo che offre la possibilità di vivere esperienze complete in Romagna senza preoccuparsi degli spostamenti. Il progetto risponde all’esigenza del turista che raggiunge sempre più spesso la Romagna in treno o in aereo, offrendoli la possibilità di muoversi con facilità, con maggiori opportunità di visita dei luoghi interni della Romagna.

Si viaggia senza pensieri in treno e poi con i pullman dal mare verso i borghi e le città d’arte, in un modo nuovo, autentico e accessibile grazie a un nuovo sistema di escursioni.

Il progetto risponde all’esigenza del turista che raggiunge sempre più spesso la Romagna in treno o in aereo, offrendoli la possibilità di muoversi con facilità, con maggiori opportunità di visita dei luoghi interni della Romagna, implementando e agevolando i collegamenti tra lidi costieri, vallate e località di interesse, valorizzando il ricco patrimonio di cultura, natura, storia, tradizioni e produzioni locali che si svelano a pochi passi dal mare. Fin dal nome, l’iniziativa racconta il suo forte legame con il territorio: “andé a spass” significa passeggiare, andare in giro senza fretta, lasciandosi guidare dal piacere della scoperta, dalla curiosità e dal desiderio di vivere il territorio in modo leggero e spontaneo.

Ma dentro questo nome c’è anche un altro significato: “Pass”, inteso come lasciapassare, chiave di accesso a un’esperienza fatta di emozioni, incontri, luoghi e occasioni da vivere.

“A Spass” richiama così perfettamente il carattere della Romagna: una terra sorridente, genuina e ospitale, capace di trasformare ogni esperienza in qualcosa di piacevole, curioso e autentico, creando un filo diretto tra la Riviera e quei luoghi autentici che custodiscono l’anima più vera della Romagna. L’idea è semplice ma innovativa: offrire la possibilità di vivere esperienze complete senza preoccuparsi degli spostamenti.

Con prezzi a partire da 25 euro a persona e convenzioni per le famiglie, sono inclusi il viaggio in bus, le visite guidate, le degustazioni, i momenti di animazione e le attività esperienziali. Una formula pensata per permettere a chi soggiorna sulla costa di esplorare il territorio in maniera rilassata, sostenibile e coinvolgente e adatto anche ai turisti stranieri grazie ad accompagnatori e guide specializzate in lingua.

Saranno organizzate ben 100 escursioni con due appuntamenti settimanali tra itinerari di mezza giornata, uscite preserali, experience serali e giornate intere dedicate alla scoperta del territorio. Le partenze saranno distribuite lungo tutta la Riviera, dai Lidi di Comacchio fino a Cattolica. I visitatori partiranno verso le dieci vallate protagoniste del progetto: Valconca, Valmarecchia, Valle del Rubicone, Valle del Savio, Valle del Montone, Bassa Romagna, Valle del Lamone, Valle del Bidente, Valle del Senio e Parco del Delta del Po.

A essere coinvolte saranno ben 40 destinazioni simbolo della Romagna più autentica. A Spass vuole rappresentare molto più di una semplice proposta turistica. È un invito a vivere la Romagna in modo diverso: più lento, più autentico e più consapevole.

Un modo di viaggiare che mette insieme mobilità sostenibile, cultura, natura, tradizioni ed enogastronomia, trasformando ogni escursione in un’esperienza da ricordare e che punta a raccontare una Romagna fatta di spiagge e divertimento, ma anche di colline, vallate, borghi, arte, storie e persone. Una terra da attraversare senza fretta, lasciandosi sorprendere tappa dopo tappa. Alla base dell’iniziativa c’è anche una trasformazione concreta del modo di viaggiare.

Sempre più turisti scelgono infatti di raggiungere la Riviera in treno o in aereo, privilegiando spostamenti sostenibili e soluzioni pratiche: da qui nasce l’esigenza di creare collegamenti semplici e organizzati che permettano di esplorare facilmente anche l’entroterra senza utilizzare l’auto. A Spass - Discover Romagna by bus vuole rispondere proprio a questa nuova domanda di turismo, mettendo insieme.

L’obiettivo è rendere l’esperienza di viaggio più fluida e completa, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere la Romagna oltre la spiaggia, entrando in contatto con paesaggi, tradizioni e comunità locali. Dopo una prima sperimentazione avviata nel 2025 solo sulla provincia di Rimini, il progetto cresce ampliando la fase di start up a tutta la destinazione e per tutta l’estate con una proposta più ampia e capillare.

Il progetto, a cui la Regione Emilia-Romagna ha dato da subito il proprio sostegno, nasce grazie a una collaborazione ampia e condivisa tra istituzioni, enti e operatori turistici. Il coordinamento e la promozione sono affidati a Visit Romagna, ente di destinazione turistica; il sistema trasporti è coordinato da Start Romagna, società della mobilità pubblica; la programmazione delle escursioni, la gestione e la commercializzazione del progetto sono in capo alla rete delle Destination Management Company.

I Comuni coinvolti hanno contribuito alla definizione dei programmi delle experience sulla base di un disciplinare condiviso con Visit Romagna. Partner dell’iniziativa sono: la Camere di Commercio della Romagna di Forlì-Cesena e Rimini, la Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara, i tre gruppi di azione locale: Delta 2000, L’Altra Romagna e Valli Marecchia e Conca





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