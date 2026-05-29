A woman surveys debris after a strike in Tehran, Iran

The news text describes a scene of destruction caused by a strike in Tehran, Iran, with a woman standing next to debris in front of a damaged residential building. The building was reportedly hit on March 4, as indicated by the date in the report. The text is accompanied by a photograph taken on April 14, 2026. The report also mentions the conflicting comments of Iranian officials and US President Trump regarding the ceasefire agreement and the reopening of the Strait of Hormuz to allow oil and gas shipments. Additionally, it mentions negotiations between Iran and the US on complex issues such as Iran's nuclear program. The news text is in English, and the translations provided have not been checked by a human translator to maintain the source's original language and style. Therefore, the reader should be cautious while using the content in their translations or publications. (Tutto il testo è stato tradotto automaticamente da DeepL e non può sostituire un traduttore umano. Per favore, controllate attentamente le traduzioni per eventuali errori o imprecisioni).

A woman stands next to debris lying in front of a residential building damaged by a strike on March 4, in Tehran, Iran, on April 14, 2026.

(Una donna si trova accanto alle macerie di un edificio residenziale danneggiato da un attacco del 4 marzo a Teheran, Iran, 14 aprile 2026. REUTERS/Thaier Al Sudani/Foto d'archivio). ( Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters. Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani. )





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