Il presidente palestinese Mahmoud Abbas annuncia il 2027 come data per le elezioni, citando ostacoli israeliani e finanziari. Analisi della situazione politica a Ramallah e delle richieste internazionali.

Il presidente dell' Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas, ha ufficialmente fissato il settembre 2027 come nuova data per lo svolgimento delle elezioni generali, un traguardo che il popolo palestinese attende da oltre due decenni. Questa decisione giunge a ventun anni dall'inizio del suo attuale mandato, un periodo segnato dall'assenza di consultazioni popolari e da un crescente isolamento diplomatico. Abbas, che il prossimo anno compirà 91 anni, rimane nella sede della Muqata a Ramallah, circondato da una cerchia ristretta di consiglieri di fiducia che gestiscono con cura meticolosa ogni aspetto della vita politica e pubblica.

Condizioni di sicurezza e blocchi elettorali

La motivazione principale dietro il rinvio delle urne risiede nelle impossibili condizioni operative sul campo, che impediscono il rispetto degli impegni costituzionali e democratici assunti verso la cittadinanza e i partner internazionali. Abbas ha elencato una serie di ostacoli concreti che rendono inaccettabile un voto ora: dalla mancanza di una cessazione del fuoco stabile nella Striscia di Gaza all'assenza di funzionalità della polizia palestinese e della forza internazionale di stabilizzazione. La Cisgiordania è cronicamente paralizzata da migliaia di posti di blocco e restrizioni alla mobilità che segregano gli elettori, rendendo tecnicamente irrealizzabile una campagna elettorale libera e inclusiva.

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La situazione si aggrava a Gerusalemme Est, dichiarata capitale eterna dello Stato di Palestina, dove la comunità internazionale deve garantire ai residenti il diritto fondamentale di candidarsi e votare. Inoltre, l'ecosistema politico è minato dal terrorismo dei coloni israeliani, che operano con impunità e protezione diretta delle forze di occupazione, uccidendo civili e bruciando proprietà in violazione palese del diritto internazionale. Questi elementi combinati creano un contesto di paura e insicurezza che annulla qualsiasi possibilità di parità di condizioni per i partiti politici.

Questioni economiche e dinamiche interne al potere

Oltre agli impedimenti di natura securistica, pesa un dissesto economico che soffoca la capacità amministrativa dello Stato. Oltremodo rilevante è il blocco di oltre 7 miliardi di dollari di fondi palestinesi trattenuti, una somma critica che limita la possibilità del governo di erogare servizi essenziali alla popolazione. Questa crisi finanziaria alimenta il malcontento sociale e riduce ulteriormente la legittimità percepita dell'Autorità in un momento di forte richiesta di riforme e di riconoscimento dello Stato da parte di diversi Paesi occidentali.

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Il dibattito interno è inoltre infiammato dalle accuse mosse contro la presunta volontà di tramandare il potere a suo figlio, Yasser Abbas. La figura del figlio maggiore del presidente è entrata prepotentemente nell'arena politica, suscitando critiche diffuse per quella che molti interpretano come una dinamica dinastica. Abbas ha ribadito con fermezza la necessità di un sistema politico pluralista e democratico, aperto alla partecipazione di tutte le forze politiche senza discriminazioni, ma ha imposto condizioni inderogabili per l'accesso al processo elettorale.

Posizioni su Hamas e richieste alla comunità internazionale

Il presidente ha delineato chiaramente le condizioni per la partecipazione di Hamas alle prossime elezioni, specificando che il partito deve prima aderire al programma dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp). Tale adesione comporta il rispetto della legalità internazionale, il riconoscimento dello Stato di Palestina e l'accettazione del principio di uno Stato unico con un'unica forza armata legittima e un'unica legge. Finché queste condizioni non saranno soddisfatte, la formazione islamica rimarrà esclusa dal processo, impedendo la nascita di un'ampia coalizione nazionale che possa governare il futuro Paese.

Abbas ha aperto una porta alle possibili anticipazioni del voto, esprimendo disponibilità a collaborare con l'Unione Europea per definire una tabella di marcia che permetta di anticipare le elezioni alla prima metà del prossimo anno, qualora le condizioni lo consentissero. Parallelamente, ha rivolto un appello urgente al Consiglio di Sicurezza dell'ONU per imporre sanzioni severe contro i coloni violenti e i loro sostenitori, chiedendo una protezione internazionale immediata per i cittadini palestinesi. Le richieste si chiudono con una richiesta di fine immediata delle incursioni militari, dello stop agli insediamenti e della rimozione dei checkpoint, con un impegno temporale preciso per porre fine all'occupazione.