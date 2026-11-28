Otto paesi esortano Mahmoud Abbas a tenere elezioni legislative e presidenziali nel primo trimestre del 2027, esprimendo rammarico per il rinvio a settembre 2027.

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha annunciato il rinvio delle elezioni legislative e presidenziali, una decisione che ha scatenato immediata preoccupazione a livello internazionale. Otte ministri degli esteri di otto nazioni hanno emesso un comunicato congiunto pubblicato sabato dal ministero degli Esteri francese, esortando l'Autorità palestinese a mantenere le date elettorali nel primo trimestre del 2027. La dichiarazione sottolinea la necessità di ripristinare la legittimità democratica nel territorio palestinese.

La posizione degli otto governi internazionali

Australia, Belgio, Canada, Francia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia e Regno Unito hanno espresso il proprio rammarico per la decisione del presidente palestinese Mahmoud Abbas di posticipare le votazioni. I ministri hanno specificato che le elezioni legislative, originariamente fissate per il 28 novembre, e quelle presidenziali, previste per l'inizio del 2027, erano fondamentali per il processo di pace. La coalizione di paesi ha sottolineato che il rispetto degli impegni presi è essenziale per la stabilità regionale e la credibilità istituzionale.

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Le motivazioni del rinvio di Mahmoud Abbas

Ad ottobre, Mahmoud Abbas ha ufficialmente rimandato le elezioni legislative, dovute il 28 novembre, all'11 settembre 2027, indicando la stessa data per le presidenziali. Il leader palestinese ha giustificato questa decisione citando le misure israeliane e le condizioni di sicurezza in Gaza come ostacoli insormontabili per la realizzazione di un voto libero e trasparente. Abbas ha argomentato che le attuali circostanze rendono impossibile garantire una partecipazione democratica completa e sicura per l'intera popolazione palestinese.

Impegni precedenti con Francia e Arabia Saudita

La decisione di Abbas contraddice un impegno scritto precedentemente assunto con il presidente francese Emmanuel Macron e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Durante il riconoscimento dello Stato palestinese da parte della Francia nel settembre 2025, Abbas si era impegnato a organizzare entrambe le votazioni come parte integrante di quel processo diplomatico. Il mancato rispetto di questa data era considerato un passo indietro rispetto agli accordi bilaterali e multilaterali siglati negli ultimi mesi.

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Reazione dell'Unione Europea e contesto storico

L'Unione Europea ha espresso rammarico per il rinvio delle elezioni, come dichiarato dal mese scorso dalla responsabile della politica estera Kaja Kallas in una dichiarazione ufficiale. Kallas ha aggiunto che lo svolgimento di elezioni democratiche in tutto il territorio palestinese occupato era da tempo previsto e necessario. I palestinesi non hanno tenuto elezioni legislative o presidenziali dal periodo 2005-2006, creando un vuoto di rappresentanza democratica che dura da oltre due decenni. Questa assenza di votazioni regolari ha aumentato le preoccupazioni per la futura governance del territorio.

Prospettive future e scadenze critiche

Nonostante le insistenze della comunità internazionale, la nuova data fissata per le elezioni è l'11 settembre 2027. Gli otto paesi esortano ancora l'Autorità palestinese a tornare sulla decisione e a tenere il voto nel primo trimestre del 2027, come originariamente pianificato. La comunità internazionale continuerà a monitorare la situazione, aspettando una possibile inversione di rotta o nuove proposte concrete da parte di Mahmoud Abbas per ripristinare il calendario elettorale precedente.