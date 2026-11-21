Cinque collezioni di abbigliamento da sci tra shearling, denim Sherpa e jacquard uniscono protezione dal freddo, tecnica sulle piste e stile per l'après-ski.

Cinque collezioni di abbigliamento da sci portano nelle piste un nuovo spirito luxury, unendo dettagli flashy, shearling, denim Sherpa, lavorazioni jacquard e materiali innovativi. Il guardaroba invernale proposto da queste linee non rinuncia alla tecnica e alle performance, ma aggiunge accenti sofisticati e tocchi glamour pensati anche per i momenti fuori dalle piste.

Le collezioni spaziano dai capi progettati per affrontare neve e basse temperature fino agli accessori che accompagnano l'après-ski. Tra i protagonisti figura la maison francese che celebra l'inverno con un guardaroba capace di unire vette e grattacieli, funzionalità e raffinatezza.

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Texture, fantasia e dettagli grafici della nuova stagione

Le collezioni puntano su suggestioni grafiche, texture avvolgenti e dettagli giocosi, con fiocchi di neve, design d'ispirazione scandinava e paesaggi alpini che decorano borse e maglieria. Questi motivi trasformano il capo tecnico in un elemento di stile riconoscibile.

Alcuni dettagli logo e accenti richiamano cristalli di ghiaccio, inserendosi nelle finiture senza appesantire l'insieme. Le finiture iridescenti delle linee di borse rileggono i codici tradizionali dell'inverno in chiave contemporanea, mantenendo un equilibrio tra funzionalità e fantasia.

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Accanto alle texture più morbide, le proposte includono stampe ispirate al mondo animale e l'ecopelliccia, impiegate per dare calore visivo e tattile ai capi. Il risultato è un guardaroba che resta leggibile sia sulla neve sia in contesti urbani e di montagna.

Proposte donna, piumini e capi tecnici per la montagna

Le proposte femminili interpretano l'après-ski con silhouette versatili, dove cashmere e seta spazzolata convivono con cappotti, mantelle e maglieria. Le stesse linee abbinano borse che reinterpretano i codici invernali, pensate per essere portate ogni giorno.

Il piumino invernale diventa un capo da indossare con eleganza, grazie a giacche imbottite corte che sostituiscono il cappotto. La collezione comprende piumini, pantaloni, tute tecniche e maschere da sci, offrendo il necessario per vivere la giornata sulla neve senza compromessi.

Ogni capo è progettato per garantire protezione da freddo, neve e vento, grazie all'impiego di materiali resistenti e di alta qualità. Le tute e i pantaloni tecnici sono pensati per chi ama la montagna e gli sport invernali e desidera affrontare le piste senza rinunciare allo stile.

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Eredità sportiva e impatto sulle piste

La collezione è firmata da Pierpaolo Piccioli, che ridefinisce il guardaroba da montagna attraverso un mix di innovazione tecnica e ricerca estetica. I capi nascono per le piste da sci, ma sono adatti anche ai momenti successivi, con materiali high-tech e dettagli funzionali.

Il legame della maison con lo sci risale agli anni Settanta, quando il marchio parigino fondato nel 1965 si avvicina allo sci alpino diventando sponsor della nazionale francese. Il percorso culmina nel 1992, con i Giochi Olimpici Invernali di Albertville, quando il brand veste gli atleti francesi.

Oggi questa eredità rivive nella nuova collezione, con capi leggeri e caldi realizzati con tessuti impermeabili e traspiranti. Questi materiali sono studiati per proteggere da neve e vento e assicurare comfort sulle piste, mantenendo un'impostazione che unisce performance e raffinatezza.