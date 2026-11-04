Abdul El-Sayed eletto primo senatore musulmano USA: reazioni in Egitto

Abdul El-Sayed vince le elezioni al Senato US. La comunità egiziana celebra la storica vittoria, mentre i media statali minimizzano l'evento per le critiche del candidato.

Il democratico Abdul El-Sayed ha conquistato un seggio nel Senato degli Stati Uniti durante le elezioni di medio termine tenutesi il 4 novembre 2026 a Detroit, nel Michigan. Questa vittoria storica rende El-Sayed il primo membro di religione musulmana a sedere al Senato americano, segnando un momento significativo nella storia politica nazionale e nelle relazioni transatlantiche con il Medio Oriente.

Origini egiziane e identità culturale

Nato nel Michigan da genitori immigrati provenienti dall'Egitto, El-Sayed ha spesso celebrato pubblicamente il suo patrimonio culturale. Ha descritto con affetto le tradizioni familiari, lodando specificamente la cucina e lo spirito umoristico egiziani. Il senatore eletto ricorda con calore le estati trascorse nella città mediterranea di Alessandria, dove suo padre è cresciuto, mantenendo così un legame emotivo forte con la terra d'origine dei suoi genitori nonostante la sua vita adulta svolta negli Stati Uniti.

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Critiche alla dittatura militare egiziana

Nonostante l'affetto per le sue radici, El-Sayed ha espresso posizioni ferme e critiche verso il governo attuale del Cairo. In un'intervista condotta durante la campagna elettorale di quest'anno, ha definito l'Egitto una nazione sotto "una dittatura militare finanziata dalle nostre tasse qui". Queste dichiarazioni hanno irritato alcuni settori della società egiziana, inclusi commenti passati in cui ha suggerito che, senza il caso storico che portò i suoi genitori a Detroit, sarebbe finito a fare il tassista in Egitto come i suoi cugini.

Celebrazioni tra le figure pubbliche egiziane

Molte personalità di spicco in Egitto hanno accolto con favore l'elezione di El-Sayed, vedendola come una conferma della resilienza del sistema politico americano. Amr Adib, popolare conduttore televisivo, ha scritto su X elogiando il sistema che permette ad Abdulrahman Mohamed El-Sayed di diventare senatore. Yasmine El-Khateib ha aggiunto che la vittoria dimostra come la volontà del popolo possa prevalere nonostante le differenze religiose ed etniche, persino contro gli interessi del presidente Donald Trump.

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Minimizzazione da parte dei media statali

I media statali egiziani, noti per aver coperto ampiamente successi precedenti come quello dell'attore Rami Malek, hanno prestato scarsa attenzione a questa vittoria politica. Commentatori pro-governativi come Loay El-Khateeb hanno minimizzato l'importanza dell'evento sui social media, definendo le origini egiziane di El-Sayed una "storia superata da tempo". El-Khateeb ha dichiarato che non sarebbe saggio costruire aspettative politiche basate su tali legami o considerare la vittoria come un trionfo arabo.

Contesto politico e opposizione a Trump

La vittoria di El-Sayed si inserisce in uno scenario politico complesso caratterizzato dalla feroce opposizione al presidente Donald Trump. Nonostante le tensioni geopolitiche e le critiche reciproche, il successo elettorale sottolinea la capacità di un candidato liberale di mobilitare il sostegno popolare. Video virali mostrano momenti di leggerezza, come l'uso del termine "habibi" dal senatore eletto verso il vicepresident JD Vance, evidenziando un approccio personale che contrasta con le dure critiche istituzionali verso il regime egiziano.