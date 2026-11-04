Abdul El-Sayed vince il Senato USA smentendo la campagna islamofoba

Il candidato democratico Abdul El-Sayed ha vinto le elezioni di medio termine nel Michigan, respingendo le accuse di estremismo e la retorica islamofoba del suo avversario repubblicano.

Abdul El-Sayed ha vinto le elezioni di medio termine per il Senato degli Stati Uniti nel Michigan, segnando un traguardo storico come il primo musulmano eletto al Senato federale. La vittoria è arrivata il 4 novembre 2026 a Detroit, dopo una campagna elettorale caratterizzata da attacchi violenti e accuse di estremismo rivolte contro il candidato democratico.

Risposta alle accuse di estremismo religioso

El-Sayed ha interpretato il successo elettorale come un chiaro rifiuto della retorica basata sull'odio, accusando il suo avversario repubblicano Mike Rogers di aver guidato una campagna storicamente crudele. Nonostante le ripetute definizioni di jihadista e le insinuazioni sui legami con organizzazioni terroristiche, il candidato di 42 anni ha mantenuto la sua posizione progressista focalizzata sulla sanità e sul costo della vita.

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Attacchi politici e sostegno presidenziale

La campagna è stata segnata dall'intervento diretto del presidente Donald Trump, che ha paragonato El-Sayed ai dirottatori dell'11 settembre e lo ha definito un terrorista. Anche altri esponenti repubblicani come il senatore John Kennedy e il senatore Ted Cruz hanno partecipato agli attacchi, utilizzando linguaggio offensivo e allarmante per mettere in dubbio la lealtà americana del candidato democratico.

Impatto sulla comunità araba americana

Le tensioni hanno creato preoccupazioni per la sicurezza nella città di Dearborn, che ospita una delle più grandi comunità di americani arabi negli Stati Uniti. Molti residenti, inclusi insegnanti e cittadini come David Kolar, hanno espresso forte sostegno ad El-Sayed, affermando che la libertà religiosa non dovrebbe essere messa in discussione e che il paese ha superato i pregiudizi post-11 settembre.

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Critiche su episodi antisemiti e legami esterni

Gli avversari hanno sfruttato dichiarazioni passate di El-Sayed sull'attacco alla sinagoga Temple Israel e presunti legami con la Fratellanza Musulmana, sebbene il candidato abbia smentito qualsiasi associazione e non siano emerse prove concrete. Alcuni leader ebrei avevano criticato la frase "la gente ferita fa soffrire la gente", ma El-Sayed si è scusato per l'incomprensione, ribadendo la sua opposizione all'antisemitismo.

Vittoria democratica e focus economico

Nonostante la narrazione repubblicana che dipingeva i candidati democratici come radicali e non americani, gli elettori sembrano aver dato priorità a questioni economiche e sociali. Questa tendenza ha permesso a diversi candidati democratici, tra cui James Talarico in Texas e Amy Acton in Ohio, di ottenere vittorie schiaccianti, dimostrando che gli attacchi personali non hanno influenzato significativamente il voto finale sugli affari correnti.