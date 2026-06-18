Abelardo De La Espriella, il favorito di destra per la presidenza della Colombia

Il candidato di destra Abelardo De La Espriella è in testa nei sondaggi per il ballottaggio presidenziale in Colombia. Propone politiche di linea dura contro il crimine, tagli allo Stato e alle tasse, e il rilancio del petrolio. Il suo sfidante di sinistra Ivan Cepeda punta invece a proseguire le riforme di Petro e i dialoghi di pace.

Abelardo De La Espriella , avvocato e uomo d'affari senza esperienza politica, è ora il favorito per diventare il prossimo presidente della Colombia . Il candidato di destra, soprannominato "La Tigre" dai suoi sostenitori, si presenta come un salvatore anti-sistema capace di rilanciare l'economia malferma del paese e ripristinare l'ordine in una nazione scossa da gruppi armati illegali e traffico di droga.

La sua piattaforma elettorale è caratterizzata da proposte di linea dura: reprimere il crimine con mano ferma, ridurre le dimensioni dello Stato del 40%, allargare la base imponibile e tagliare le tasse alle imprese per promuovere l'occupazione privata. Inoltre, intende riavviare l'esplorazione petrolifera e consentire la fratturazione idraulica (fracking) per quasi raddoppiare la produzione a 1,3 milioni di barili al giorno.

De La Espriella ha ottenuto il 43,7% dei voti nel primo turno di maggio e guida tutti i sondaggi in vista del ballottaggio del 21 giugno contro il senatore di sinistra Ivan Cepeda. Quest'ultimo propone di approfondire le riforme economiche e sociali del presidente di sinistra Gustavo Petro e continuare i colloqui di pace con i gruppi armati.

De La Espriella definisce lo scontro non come una competizione tra lui e Cepeda, ma come "una battaglia tra totalitarismo e democrazia, tra passato e futuro, tra statalismo e libertà economica". La sua impresa commerciale è eterogenea e comprende vino, rum, abbigliamento e immobili. Secondo un'inchiesta del media investigativo La Silla Vacia, molte sue attività sono state sciolte, sono in debito e nel 2024 hanno registrato complessivamente perdite, con lo studio legale che rimane l'attività più redditizia.

Il candidato afferma di autofinanziare la campagna e il movimento "Difensori della Patria" senza il sostegno di partiti o gruppi imprenditoriali esterni, ma Reuters non ha potuto verificare in modo indipendente questa affermazione. De La Espriella, 47 anni, usa il saluto militare negli eventi e nella pubblicità nonostante non abbia mai prestato servizio nelle forze armate.

Spesso indossa orologi di lusso, occhiali da sole firmati e ha una barba curata, tratti che hanno suscitato confronti con il presidente salvadoregno Nayib Bukele, noto per le sue politiche di sicurezza di ferro e le mega-prigioni. De La Espriella ha dichiarato: "Nel mio governo non ci saranno processi di pace. Qualsiasi bandito che non si arrenderà sarà ucciso, come prevede la legge. E se si arrenderà, dovrà essere imprigionato in un vero carcere".

Ha inoltre affrontato critiche per aver rappresentato legalmente Alex Saab, accusato negli Stati Uniti di aver riciclato denaro per il presidente venezuelano Nicolas Maduro, e per aver difeso persone legate a scandali di corruzione, appropriazione indebita e paramilitari di destra. Sposato e padre di quattro figli, è cresciuto nella città caraibica di Monteria ed è un noto cantante della tradizionale musica folk vallenato della regione





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