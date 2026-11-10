Abi Rottigni: Fiscalità bancaria 22 miliardi, rischio credito e costi

Marco Elio Rottigni, dg Abi, avverte su 22 miliardi di imposte bancarie 2025-2026. Le misure fiscalia danneggiano il credito italiano e minano la solidità patrimoniale del settore.

Marco Elio Rottigni, direttore generale di Abi, ha lanciato un netto monito durante l'audizione sulle commissioni Bilancio di Camera e Senato riguardo ai continui interventi fiscali gravanti sul sistema bancario italiano. L'esponente di settore ha espresso la preoccupazione che tali misure possano erodere le risorse disponibili per il credito, compromettendo la capacità delle banche di sostenere l'economia reale nelle fasi di maggiore incertezza internazionale.

Riduzione Credito e Risorse Bancarie

Marco Elio Rottigni ha sottolineato la necessità di evitare che una successione di interventi fiscali concentrati sulle banche comprima le risorse necessarie per svolgere i ruoli fondamentali di sostegno all'intero sistema economico nazionale. Le scelte fiscali dello Stato devono essere valutate con estrema attenzione, non solo per gli effetti diretti, ma anche per le ripercussioni indirette sulla capacità degli istituti di erogare credito e finanziare gli investimenti strategici.

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Il direttore generale di Abi ha ricordato i dati concreti del settore, che contribuisce quotidianamente al finanziamento di famiglie, imprese e pubblica amministrazione con 1.700 miliardi di euro di finanziamenti. Inoltre, la raccolta e l'impiego del risparmio ammontano a 2.150 miliardi, mentre le banche realizzano oltre 6 miliardi di investimenti annui, destinati anche alla trasformazione digitale e alla sicurezza dei pagamenti.

La solidità patrimoniale del settore bancario rappresenta una risorsa fondamentale per l'intera economia italiana, come evidenziato da Marco Elio Rottigni. Gli istituti finanziari detengono infatti oltre 400 miliardi di euro di debito pubblico italiano, rendendo cruciale la loro stabilità per il corretto funzionamento del mercato e della finanza pubblica nel suo complesso.

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Impatto 22 Miliardi e Criticità Costituzionali

L'Abi ha calcolato che le misure fiscali deliberate con le leggi di bilancio del 2025 e del 2026, con quella attualmente in esame, determinano un impatto complessivo di 22 miliardi di euro per il settore bancario. Rottigni ha chiesto un profondo ripensamento di queste misure, al fine di evitare penalizzazioni eccessive su costi necessari per l'operatività e gli investimenti, salvaguardando la certezza delle regole applicabili ai crediti.

La legge di bilancio per il 2027 prevede interventi che impattano su redditività, liquidità e, in alcuni casi, sul capitale regolamentare delle banche, con un aumento ulteriore di gettito per lo Stato nel triennio prossimo di altri circa 7 miliardi di euro. Questo incremento deriva dall'aumento dell'addizionale Ires e dalla proposta di restrizione strutturale delle deduzioni Irap per 4,8 miliardi, dai differimenti di deduzioni e compensazioni per 2,1 miliardi.

Le nuove misure fiscali a carico delle banche previste dalla manovra sollevano forti dubbi di costituzionalità, rischiando di violare i principi di uguaglianza, capacità contributiva, ragionevolezza e proporzionalità. Marco Elio Rottigni ha richiamato gli articoli 3 e 53 della Costituzione e la giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare la sentenza del 2015 sulla cosiddetta Robin Tax.

Rischio Competitività e Posizione Ania

Un profilo di criticità rilevante riguarda la restrizione permanente delle deduzioni Irap, con la riduzione drastica dal 90% al 30% della deducibilità delle spese amministrative e degli ammortamenti. Tale modifica, insieme al rinvio di deduzioni fiscali già differite, mina la certezza del diritto e il legittimo affidamento degli operatori, come sottolineato dal direttore generale Abi.

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L'associazione contesta inoltre la modifica dei tempi di compensazione dei crediti d'imposta del Superbonus acquistati dalle banche, una misura che apparirebbe come una ristrutturazione forzosa di un debito dello Stato. Questo intervento contrasterebbe con i principi riaffermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 111 del 2024, che censura gli interventi capaci di incidere retroattivamente sul calcolo economico delle imprese.

Anche il settore assicurativo ha protestato per il carico fiscale in manovra, con Giovanni Liverani, presidente dell'Ania, che ha definito profondamente sbagliate le misure sia nel metodo sia nel merito. Liverani ha lamentato l'assenza di consultazioni con i rappresentanti del governo e ha evidenziato l'ennesima tassazione di quasi 1,4 miliardi nel prossimo triennio, aggiuntivi ai 2,5 miliardi già previsti dall'accordo triennale raggiunto con la manovra dello scorso anno.