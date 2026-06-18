Abito Portafoglio: il Vestito Must-Have dell'Estate

L'abito portafoglio è il vero vestito must-have dell'estate. Con la sua silhouette asimmetrica e la chiusura impreziosita da una spilla gioiello, è un accessorio che determina l'uso e il successo del vestito del momento. Da un matrimonio a un battesimo, l'abito portafoglio è sempre un'opzione elegante e glamour.

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Come dimostra il sempre desideratissimo per donne di ogni età e taglia. Sofisticato, lusinghiero, naturalmente chic: l'abito portafoglio passa con nonchalance dalla cerimonia all'ufficio, dal giorno alla sera. Affermandosi come il vero vestito must-have dell'estate, immagina così un vestito midi destinato a colpire nel segno. La tipica silhouette asimmetrica dell'abito portafoglio, infatti, crea una raffinata scollatura a V, adatta ad ogni fisicità, mentre la chiusura è impreziosita da una spilla gioiello.

A conferire ancora più movimento e dinamismo alla creazione, inoltre, è un accessorio a determinare l'uso e il successo del vestito del momento. Per un matrimonio o un battesimo, ad esempio, l'abito portafoglio sarà accompagnato da sandali gioiello e pochette in raso. Si potrà inoltre spaziare tra sfumature pastello, indicate per valorizzare ulteriormente il pattern dell'abito, e tonalità forti a contrasto, creando una palette cromatica interessante e imprevedibile





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