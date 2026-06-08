Abodi ai WEmbrace Games: inclusione e successi dello sport italiano

Il ministro Andrea Abodi elogia Bebe Vio e i talenti italiani, parla di inclusione e del futuro del calcio, tra successi e riforme.

Il ministro per lo Sport Andrea Abodi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la quattordicesima edizione dei WEmbrace Games, una serata di sport e intrattenimento dedicata all'inclusione, organizzata da art4sport, l'associazione fondata nel 2009 dalla campionessa paralimpica Bebe Vio Grandis.

Abodi ha commentato l'evento e affrontato vari temi legati al futuro dello sport italiano, con particolare attenzione al calcio. L'inclusione è stata al centro del suo discorso, con un elogio a Bebe Vio, descritta come testimone vivente e praticante di inclusività quotidiana. Il ministro ha sottolineato che l'inclusione, la coesione sociale e lo sport per tutti non devono essere eventi straordinari, ma diventare parte della vita di ogni giorno.

Abodi ha poi evidenziato i successi recenti dello sport italiano, citando le imprese di Andrea Kimi Antonelli in Formula 1, Flavio Cobolli al Roland Garros, tre italiani ai quarti di finale, e il talento di Bezzecchi in MotoGP. Ha ricordato anche la vittoria dell'Under 17 agli Europei di calcio, sottolineando che il talento italiano non è più un'eccezione ma una meravigliosa abitudine.

Il ministro ha espresso l'auspicio che lo sport italiano possa diventare non solo vincente, ma anche convincente, ovvero praticato e accessibile a tutti, grazie all'esempio di Bebe Vio che ha insegnato a vincere e a fare dello sport uno strumento di benessere collettivo. Passando al calcio, Abodi ha commentato le recenti vittorie della Nazionale maggiore nelle amichevoli con Silvio Baldini come commissario tecnico.

Alla domanda se manterrebbe Baldini, il ministro ha risposto che preferisce non esprimersi, ma ha elogiato lo spirito e la passione dimostrati dalla squadra, auspicando che questi valori possano ispirare il futuro della Nazionale. Riguardo alle elezioni per la presidenza della Figc del 22 giugno, Abodi ha parlato delle verifiche sul pantouflage riguardanti Malagò, affermando che il governo ha fatto quanto richiesto dal Parlamento e ora attende pareri tecnici.

Infine, interrogato sul momento del calcio italiano, il ministro ha espresso la speranza che si impari dalle esperienze passate e si proceda con riforme strutturali, guardando con ottimismo al futuro. Il messaggio finale di Abodi è stato di fiducia nel percorso di miglioramento dello sport italiano, con l'augurio che l'inclusione e la competitività diventino normalità.

Il suo intervento, ricco di spunti, ha toccato temi cruciali per lo sviluppo sportivo del paese, dall'importanza dei modelli come Bebe Vio alla necessità di una governance trasparente nel calcio





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