Abodi risponde a Report: "Sarebbe bastato poco per verificare la cosa preventivamente"

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha risposto a un servizio di Report della sera precedente relativo a un caso di pedofilia avvenuto anni fa nel mondo equestre. Abodi ha sostenuto che sarebbe bastato poco per verificare la cosa preventivamente e che sarebbe stato anche corretto informare correttamente il pubblico.

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi , ha risposto a un servizio di Report della sera precedente relativo a un caso di pedofilia avvenuto anni fa nel mondo equestre.

Abodi ha sostenuto che il signor Ranucci abbia più volte ripetuto che il presidente della Fise, Marco Di Paola, fosse stato designato dal ministro stesso a coordinare la commissione Coni per la riforma della Giustizia sportiva. Tuttavia, Abodi ha precisato che tale designazione non era stata mai effettuata e che non era stata concordata con il Coni.

Il ministro ha inoltre sostenuto che sarebbe bastato poco per verificare la cosa preventivamente e che sarebbe stato anche corretto informare correttamente il pubblico. La puntata di Report della sera precedente era stata dedicata a un caso di pedofilia avvenuto anni fa nel mondo equestre e il signor Ranucci era stato intervistato più volte. La puntata era stata trasmessa su Rai 3.

Il ministro Abodi ha inoltre fatto alcune altre dichiarazioni relative a temi sportivi, come ad esempio la scelta di Allegri al Napoli e la possibilità che Spalletti accettasse di restare con il fantasma di Conte sulle spalle. Inoltre, Abodi ha parlato della reazione di Baggio alla notizia della sconfitta della Juventus nel derby e ha sostenuto che i club non vogliono un presidente ex giocatore.

Il ministro ha inoltre fatto alcune altre dichiarazioni relative al mercato dei calciatori e alle scelte dei club italiani





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